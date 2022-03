Dramático pedido: “no me puedo morir ahora”

09/03/2022 - 20:58 Pura Vida

Durante la pandemia estuvo presentando la obra "Eva y Victoria" en Mar del Plata y Buenos Aires, y al margen de su gran talento, el cual le valió una estatuilla en los premios Estrellas de Mar 2022, en la categoría Mejor Actriz Dramática, el público no dejó de comentar, a través de las redes sociales, la extrema delgadez que presentaba María Valenzuela, en el escenario. Si bien la actriz intentó primero no dar explicaciones sobre los motivos de su apariencia física, en las últimas horas la situación de su salud parece haberla superado y decidió grabar un video para aclarar que sus 35 kilos se deben a una mala praxis odontológica.

En ese mismo video que subió a sus redes, lanzó una dramática súplica al odontólogo que le colocó unos implantes, y al que intentó hacerle llegar una notificación, y se dio con que está fuera de la Argentina: "Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina", dijo Valenzuela.

Y agregó muy conmovida: "Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí".

"A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo", escribió María en el epígrafe del video que subió a su cuenta de Instagram, a la vez en que sumó la leyenda "Manuel Odontólogo" y arrobó a Vanesa Di Cataldo, abogada especializada en malas praxis médicas.

"Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido", comienza diciendo en el video selfie que se viralizó.

Luego en una storie, María Valenzuela trató de llevar algo de tranquilidad a sus seguidores tras los mensajes de apoyo que recibió. "Para aquellos que no entendieron: tengo muelas de vaca (lisas) que no me permite partir la carne", señaló. y explicó: "Como comida blanda, pero masticar me lleva 20 minutos. El dolor y la angustia hace que abandone la comida. Consumo otros productos alimenticios".

Por otra parte, sobre le tema de la aseguradora, enfatizó: "Pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme. Ahora empiezo con el tratamiento y luego viajo a Ushuaia para terminarlo", en referencia al profesional que le ofreció atenderla mientras resuelve ese complicado problema. Al respecto, en los comentarios a su posteo, María contó. "En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema. Mientras, otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez comienza mi tratamiento para ganar tiempo, Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias".

Semanas atrás la actriz había desmentido que su entorno íntimo esté preocupado por su estado de salud, porque en realidad la información hacía hincapié en su estado de ánimo. "Publicaron que mi entorno está preocupado por mi estado de ánimo", contó indignada en Instagram. Y sumó: "¿Qué? Sigan fomentando la mentira para vender más... ¡Hijos, este medio no da para más!".

Además, acompañó el posteo con la siguiente declaración: "Frase que me gusta no comulgo con la hipocresía".

María Valenzuela tuvo que afrontar varios momentos difíciles a lo largo de su vida. Uno de ellos fue hace 5 años cuando preocupada por su salud le pidió a sus hijos que la internaran en una clínica psiquiátrica, situación que logró superar.