Solari anuncia gira española: ''Lo mío fue hacer bandas de combate''

09/03/2022 - 21:06 Pura Vida

Al anunciar la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, de la que participará de modo virtual, Carlos "Indio" Solari sostuvo que "lo suyo fue hacer bandas de combate y no de entretenimiento" y admitió que "se nota la progresión del mal de Parkinson" en su salud.

Solari participó en una entrevista junto al legendario Vicente "Mariskal" Romero, desde su programa El Decálogo de Mariskal, en Rock FM, de Madrid, España, que emitió un adelanto del diálogo con el músico argentino que se presentará próximamente de manera virtual en una gira por aquel país europeo con su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confirmó la presencia de Los Fundamentalistas en la gira española y su participación virtual en los conciertos, método utilizado en sus últimos shows en Argentina.

"Lo mío fue tener bandas de combate, no de entretenimiento. Está determinado por circunstancias de una política no partidaria ni mucho menos, sino de la política del éxtasis, que viene de los años sesenta con los jóvenes levantándose contraculturalmente", dijo durante la entrevista.

Y agregó: "A veces me jode la gente, que no entiende las letras, y yo les digo que tienen que estar agradecidos si llego a emocionarlos, como dicen que los emociono, sin pasar por la aduana del entendimiento. El entendimiento es una cosa más compleja".

El letrista sumó que "la gente ha sido desinformada siempre por los medios sobre todo lo que es popular y tiene crítica social. Me ha tocado pelear contra eso porque cuando sos independiente, no tenés ningún palo para rascarte".

"Me gusta la buena vida, sobre todo porque la derecha me acusa muchas veces de ser millonario de izquierda. Pero, en realidad, cuando uno hace una producción independiente, tiene que ser capaz de luchar contra poder, porque si no te dejan seco", consideró.

Sobre la enfermedad que atraviesa, Solari mencionó que "es muy jodida" e "invalidante" y reconoció que "se nota la progresión del Parkinson en su vida", aunque sopesó que "tiene la posibilidad de hacer un tratamiento desde hace como siete años".

"Me siento bien; me abstraigo mucho del trabajo. Estoy pintando y escribiendo mucho porque es la manera de apartarme del dolor permanente de mi cuerpo. Pero, de momento, no me impide en absoluto hacer lo que decidí hacer hace 50 años", concluyó.

La gira de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado pasará por Barcelona el 31 de marzo, el 2 de abril en abril en Palma, el 7 en Madrid, el 8 Valencia y el 9 en Málaga.

Ante la pregunta de por qué nunca fue a cantar a España, el Indio respondió: "Una producción necesita una cabecera de playa en cada lugar en que vas a hacer una gira internacional. Y nosotros, al ser una producción independiente, se nos hace imposible. Como tampoco tenemos una oficina con un sello discográfico en algún lado".

"Además -dijo- no soy muy amigo de la salida internacional de los grupos argentinos en su momento. Nos hemos quedado acá y nos ha ido muy bien".