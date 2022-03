"Shepherd: Interesante ejercicio de estilo"

11/03/2022 - 20:25 Pura Vida

Eric ha sufrido un episodio trágico, un accidente automovilístico que trastoca profundamente su existencia. Como un modo de escapar de esa perturbación, en gran medida motivada por un sentimiento de culpa, decide postularse para un puesto de pastor en una isla remota de la costa oeste de Gran Bretaña. No obstante, como suele decirse, cuando se pretende escapar de un mal interior con un desplazamiento geográfico, lo único que se logra es cambiar el paisaje, pero el mal perdura. Con frecuencia suele abordarse esta idea en el género de terror, en especial en relatos de casas embrujadas, en los cuales los personajes se mudan pretendiendo salvarse, pero el fantasma / demonio / Mal se va con ellos.

La localización en un espacio natural hostil y la estética gótica van a traer a los cinéfilos inevitables reminiscencias de "The lighthouse" (2019), de Robert Eggers. En esta también los dos personajes centrales estaban solos en una isla y pronto comenzaban a manifestarse la perturbación psicológica de la pareja, visiones y un elemento fantástico perturbador. La crítica recibió bastante bien "The lightouse", en especial por la realmente estimable entrega de Willem Dafoe y Robert Pattinson. Comentario bien personal aparte, el conflicto entre los dos hombres en una especie de lucha de poder me pareció bastante acartonado, muy de melodrama burdo, y terminó aburriéndome y distanciándome de la atmósfera inquietante que proponía Eggers. Algo similar ocurre con "Shepherd", que tiene su propio faro en la escenografía.

Por lo dicho, es claramente un thriller psicológico. Desde la apertura, el realizador británico Russel Owen (autor también del guion) narra la historia desde el punto de vista de Eric, y se van a suceder imágenes simbólicas, onirismo y alucinación, que hacen que los límites de la realidad se difuminen tanto para el protagonista como para el espectador. Es el modo en que Owen busca generar un efecto de temor.

En lo positivo de la propuesta, también hay que agradecer la entrega de Tom Hughes, el actor que encarna al protagonista; además, se agradece que el relato no sea lineal y adquiera una estructura de enigma, muy habitual en el cine de terror actual, donde debemos ir uniendo las piezas que se entregan paulatinamente, hasta una revelación o giro sorpresa final.

La contra del film es que los ciento cuatro minutos de duración resultan excesivos para la escasa anécdota y la poca variedad que el guion le aporta al planteamiento básico, lo cual da como resultado una sensación de reiteración innecesaria y cansadora.

El "truco" se termina gastando pronto y pierde la carga sugestiva que tenía en el primer acto. La cámara de Owen exhibe siempre un gran cuidado formal, la mayoría de los planos son de un esteticismo pictórico atractivo; pero solo un par de esas imágenes que se suceden para representar el infierno interior del circunstancial pastor son realmente perturbadoras y logran escapar a la sensación de "ya visto".

Por todo esto más lo alegórico del relato, el esperable efecto de miedo resulta diluido, y "Shepherd" queda más bien como un ejercicio de estilo para su realizador y quizá una carta de crédito para futuros trabajos.