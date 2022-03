Ángela Leiva es crucial en el final de "La 1-5/18"

11/03/2022 - 20:29 Pura Vida

El canal que comanda Adrián Suar comienza a promocionar el tramo final de la exitosa telenovela "La 1-5/18", protagonizada por Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Esteban Lamothe y la cantante Ángela Leiva, quien hizo su debut actoral en esta ficción. Esta última adelantó que su personaje, "Gina", tendrá mucho que ver con el final arriesgado de la historia.

"Gina y el final van a dividir aguas, así que a partir de ahora no hay que perderse la novela porque se vienen cosas cruciales", dijo Ángeles en diálogo con el programa radial "Por si las Moscas" y adelantó que en los próximos capítulos "se vienen cosas muy heavys, muy fuertes para Gina", al tiempo que añadió que aquello a lo que se enfrenta su personaje es "desgastante" y la "conmociona".

"Hablar de sexo, de enamorarse, de un amor correspondido, no correspondido, escenas de violación. Cuando terminábamos de hacer las escenas quedaba muy muy conmocionada, y después cuando me tocaba hacer otro tipo de escenas sentía una especie de rechazo", confesó.

En ese mismo sentido, señaló: "Gina está teniendo una relación tóxica que no puede controlar, y la toxicidad y la discusión constante también agotan. Cuando te dan el guión, componerlo y llevarlo acabo y contarlo con frescura en lo que decís y en cómo lo decís es fuerte".

Para la cantante, la telenovela de Suar significó un salto en su carrera, y así lo expresó: "La Uno es una escuela de actuación, siempre quise actuar y nunca me animé a hacerlo, pero creo que lo deseé tan fuerte que recibí ese llamado de Pol Ka, aprendí mucho y para hacer a Gina, si bien fue difícil, intenté hacer puente con muchas de sus emociones, sus miedos, de las cosas que le pasan".

"Estoy muy agradecida y muy contenta con mis compañeros que me enseñaron de todo, y con Adrián (Suar) que me vio y me dijo que me quería así real y fresca como se armaba Gina. Yo llegué a la Uno a ganarme un lugar y me siento orgullosa de lo logrado", concluyó.

La tira transcurre en la villa 1-5/18, bautizada como "La Peñaloza", donde conviven vecinos de distintas edades y diversidad sexual que, a pesar de estar privados de algunos derechos y de atravesar la carencia, siempre están dispuestos a colaborar y a luchar por el bienestar de todos.