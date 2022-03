Andrés Parra no necesitó a Hollywood para triunfar

12/03/2022 - 22:15 Pura Vida

El actor colombiano Andrés Parra, reconocido por una camaleónica trayectoria en la que interpretó a personajes como Pablo Escobar y Hugo Chávez y que ahora lo tiene como protagonista en "Los Protectores", la nueva serie de comedia de Star+ que comparte junto a Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, aseguró que este es "el momento más maravilloso en Latinoamérica para hacer televisión".

"Siento que lo que está pasando logró desmontar la ilusión que tenía de niño, cuando pensaba en llegar a Hollywood porque si no algo no había funcionado. Ya no hay necesidad de irse", agregó a Télam el oriundo de Cali, que se encuentra en la Argentina filmando la segunda temporada de la tira dirigida y escrita por Marcos Carnevale, que estrenó el pasado 9 de marzo.

Es que la carrera de Parra es reflejo de esa mirada sobre el panorama actual en la industria audiovisual de la región y que ya lo llevó a trabajar también en tiras y filmes de Perú, Chile y México.

Por eso, consideró que "si la motivación es la fama mundial y ser multimillonario sí te tocará irte para EE.UU., pero no si esa no es tu aspiración".

"Teníamos una tara terrible que era la de los acentos, que directamente se subtitulaban, pero también logramos pasar esa barrera. Cada vez hay más gente de todas partes trabajando junta, y estamos en un punto en que cada país está logrando enriquecer al otro con su talento tanto atrás como adelante de cámara", dijo sobre la cantidad de proyectos de origen latinoamericano.

Además, Parra ya había tenido también participación en producciones locales con la película "La odisea de los giles" (2019, de Sebastián Borensztein) y previamente -con una aparición especial- en "El host", serie donde selló su vínculo con Adrián Suar, con quien se encontró en 2020 para conocer la idea de "Los Protectores".

"Tuvimos una charla muy cortita, en la que me dijo que estaba pensando en hacer algo de comedia, sobre fútbol y en la Argentina. Me encantó, ¿cómo iba a decirle que no? Todavía no había nada, pero ya me gustaba la idea", relató el extrovertido actor.