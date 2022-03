La emotiva despedida de Carmela Bárbaro a Gerardo Rozín: "Ya me estás faltando"

13/03/2022 - 12:24 Pura Vida

Carmela Bárbaro se casó en 2008 con el conductor Gerardo Rozín y se separaron seis años después. Tuvieron una hija llamada Elena, de 11 años de edad. Carmela cuido a Gerardo durante el duro proceso de su enfermedad y tras su muerte escribió una conmovedora despedida.

Carmela Bárbaro, mujer del conductor y periodista rosarino durante seis años, lo acompaño estos últimos meses tan difíciles a Rozín. Siempre estuvo a su lado, dispuesta para lo que necesitara.

El conductor falleció el viernes por la noche, su funeral fue una gran despedida con la presencia de varios periodistas de la televisión argentina y después de todo, hasta el dia de hoy Carmela no se habría dado comentarios al respecto.

Este domingo por la mañana en sus redes sociales escribió un mensaje dedicado al conductor, conmovedoras palabras en donde hablo sobre la familia que formaron y orgullosa de todos sus años de trabajo.

“Cómo se elige una foto ? Una sola ? Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona ? Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando. Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño . Hoy no , pero vamos a estar bien.”