“Pampita” competirá con Benjamín Vicuña

Hace largos meses que Telefé promociona la telenovela "El primero de nosotros", con la que la ficción argentina llegará a su pantalla. Y parece que el estreno se concretará finalmente el próximo lunes 21 de marzo, el mismo día que el Trece anunció para el debut del reality "El hotel de los famosos", con un formato similar al Gran Hermano, pero también con varias diferencias.

Tanto la telenovela como el reality tendrán a figuras muy convocantes en sus equipos. "El primero de nosotros" significará el debut de Benjamín Vicuña, en el prime time de Telefé junto a Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Mercedes Funes; mientras que en la pantalla de enfrente Carolina "Pampita" Ardohain conducirá junto a Leandro "Chino" Leunis una competencia entre 16 famosos.

Del primero se sabe que narra la historia de un grupo de amigos que cambia rotundamente cuando se enteran que Santiago, uno de ellos, padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza aquellos deseos profundamente aquietados en este grupo de amigos. El amor y la unión que proviene de ellos, llenará de vida y sentido el tiempo de un camino con final anunciado.

La ficción fue escrita por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo y combina elementos del drama y la comedia.

Por su parte, "El hotel de los famosos", que entregará al ganador 10 millones de pesos, probará la convivencia durante 16 semanas, de 16 famosos en un espacio diseñado especialmente para la ocasión, en el que no estarán de paseo, sino que tendrán que hacer determinadas tareas, según lo adelantó Gabriel Oliveri, quien oficiará de "gerente del hotel".

"El primero en sorprenderme fue Alex Caniggia, porque yo tenía muchísimo prejuicio, lo tengo que confesar, y él es amoroso, me cae súper, súper bien. Lo único que tiene es que es caprichoso: no le cae bien alguien y no me quiere hacer la cama. Pero yo lo obligo, lo quiero mucho, pero peleamos mucho", reveló en el programa radial "Por si las moscas" a cerca de lo que se podrá ver en el Trece a partir del próximo lunes, y que comenzó sus grabaciones hace varias semanas.





Hay bajas en el reality que no se estrenó

A menos de una semana del estreno, el reality que conducirá "Pampita" ya protagonizó la baja de un participante y la lesión de otra, de acuerdo con la información que dieron en el ciclo "Intrusos". "Leo García no está más. Se fue del hotel y no volvió nunca más", contó la panelista Marcela Tauro al aire.

"Lo que dicen en El hotel de los famosos es 'esto no es una cárcel, el que quiere se va'. Ahora, te perdés el premio de 10 millones de pesos", agregó Lucas Bertero.

"Leo abrió la puerta y se fue. No volvió. Y están buscando su reemplazo", sumó Tauro.

Por otra parte, hay participantes heridos como la exfutbolista, Chanchi Estévez, que tendría una fisura. Pero quizás la baja más importante para la producción sea la de Silvina Luna, ya que por lo que indicó Maite Peñoñori en el programa de espectáculos de América, la modelo era la participante mejor paga del reality. Por lo que compartió Tauro, la ex Gran Hermano terminó lastimada en uno de los desafíos y por eso estuvo internada durante dos días.

Según trascendió, los médicos aconsejaron que se retirara de la competencia para descansar y preservar su salud, ya que ella quería ganar a toda costa. En cuanto a quién la va a remplazar de manera definitiva, se supo que el actor Nicolás Maiques tomará su lugar.





La modelo quiere ver trabajar a los famosos

“A Pampita le molesta que los famosos no trabajen. Es bravísima e irónica. Yo le conté que tenía un problema con alguien y ella indignadísima me decía ‘vos los tenés que hacer trabajar igual’. Esto es una infidencia total, pero ella me contó que en el Bailando le molestaba muchísimo la gente que no ensayaba. Y comparaba que su hermano dentista pasa parado 11 horas para pagar su sueldo, entonces si se van a ganar ese premio, tienen que trabajar “, adelantó Gabriel Oliveri sobre el reality.