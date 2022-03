"ART" propone discutir sobre nosotros con arte

14/03/2022 - 20:35 Pura Vida

Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena son los protagonistas de "ART", la comedia existencial que se transformó en uno de los grandes hitos del teatro comercial global y que retoma una nueva versión tras 12 años en cartel, y habiendo superado un paréntesis en la nueva entrega, a raíz del aneurisma cerebral sufrido por Mirás.

La particularidad de esta nueva puesta de "ART", que no modifica escenografía ni textos, es que Ricardo Darín y Germán Palacios, dos de los tres intérpretes que estuvieron detrás del suceso de la obra entre 1998 y 2010, cuando cortó más de un millón de tickets, asumen la dirección.

Escrita por Reza y estrenada en París en 1994, "ART" recorrió, casi literalmente, el mundo entero, con diferentes versiones.

En la versión actual, Amigorena interpreta a Sergio, el más desinhibido y snob del grupo, que adquiere la pintura avant garde que representa un lienzo vacío e invita, orgulloso, a sus amigos para mostrarles la nueva adquisición; Echarri a Marcos, el exitoso y rígido profesional que no concibe ni puede entender el valor que su amigo da a eso que se niega a reconocer como una pintura; y Mirás a Iván, el más temeroso y que intenta conciliar la disputa entre los otros dos; papeles que en el original argentino hicieron, respectivamente: Palacios, Darín y Oscar Martínez.





-A aquellos actores que la interpretaron durante 12 años hoy asumen la dirección, ¿cómo fue esta relación actor-actor en la transmisión de los caminos para encarar el texto?

Pablo Echarri: El primer hecho, y más evidente, es que después de 12 años de interpretarla conocen la obra con pelos y señales, digamos que la tienen tatuada en la piel y además de eso Ricardo tiene un timing para la comedia, para saber cuándo es la pausa, de qué tamaño, dónde va picado, donde hay que arremeter, que era muy interesante escucharlos a los dos, sobre todo por la experiencia que habían tenido en todo ese trayecto. Más allá de imprimirle nuestro ADN a esta versión, también es cierto que la obra es un camino muy bien señalizado.

Fernán Mirás: Para mí fue súper interesante que dos tipos que probaron todas las variantes y posibilidades de una obra durante 12 años estuvieran ahí para guiarte. En los ensayos uno descarta lo que no funciona para reafirmar lo que sí funciona y para mí lo interesante de la dirección de Ricardo y Germán es que me dejaban probar y equivocarme aún cuando ellos sabían de antemano que era un camino sin salida y muchas veces yo llegaba al lugar al que ellos habían llegado después de todo un rodeo; me dejaban que me fuera para lados que sabían que después no me iban a servir, pero respetaban mi proceso con el texto y realizar mis propios descubrimientos; eso fue muy valioso.