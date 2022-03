“La Peña de Morfi” rendirá un homenaje especial a Rozín

14/03/2022 - 21:17 Pura Vida

Telefé anunció para el próximo domingo 20, una edición especial de "La Peña de Morfi", con el fin de homenajear a su creador y conductor, Gerardo Rozín, quien falleció hace un par de días tras pelear durante dos años contra un tumor cerebral.

Según la publicidad que se comenzó a difundir en las redes sociales, será un programa en el que estarán presentes "todos los que lo acompañaron a lo largo de su carrera, con grandes artistas, reunidos para recordar momentos inolvidables".

Aunque aún no se anunció quién será el conductor de este envío, todo hace suponer que podría ser Iván de Pineda, junto a Jésica Cirio, quienes estaban a punto de estrenar una nueva temporada el domingo pasado, cuando la salud de Rozín se había agravado, motivo por el cual quedó suspendido el estreno.

La despedida a Gerardo se convirtió en una expresión interminable. Una de las últimas en llevar a las redes su dolor fue Carmela Bárbaro, su exmujer y madre de su hija Elena. "Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando", escribió la periodista.