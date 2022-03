"Tormenta" no se rinde ante los muchos cambios

15/03/2022 - 22:06 Pura Vida

Liliana Maturano, a quien el productor Mario Pizurno bautizó como "Tormenta", perdió la cuenta de la cantidad de veces que se presentó en Santiago del Estero. Lo que sucede es que sus canciones han trazado un puente tan íntimo con el público de esta provincia que cada regreso suyo marca un posible nuevo encuentro.

El próximo sábado 19, a las 22, "Tormenta" traerá sus canciones al teatro 25 de Mayo, en un concierto al que EL LIBERAL llevará a los lectores que participen del sorteo de entradas que se activó a través de sus redes sociales. Antes, la autora de "Cebando mate" y "Muchacho de blue jeans", habló sobre su visita.





¿A qué adjudicas tu vigencia entre el público?





Hace más de 20 años que voy permanentemente a la ciudad de Santiago del Estero y a las ciudades y pueblos del interior de la provincia porque se ha dado una relación de mucho amor, de mucho afecto, que recibo de la gente y que yo verdaderamente lo siento también hacia ellos. Son shows donde hay un ida y vuelta, y una energía muy especial. Durante la pandemia extrañé mucho el cariño que recibo en Santiago del Estero.





¿Qué aprendizajes te trajo tu carrera?





A los 15 años me contrataron en RCA Víctor y cuando sale mi primer disco, "Cebando mate", que gracias a Dios fue Disco de Oro, tenía 16 años. Ahí comenzó mi carrera y mi camino profesional con la música. Lo que me enseñó la música, a través de todos estos años que ya son más de 50, porque "Cebando mate" salió en 1970, fue la capacidad de adaptación porque he pasado por un montón de cambios. Comencé en el vinilo, luego vinieron el casete, el cd, el dvd y por último internet que cambió todas las reglas del juego y tuve que aprender cantidades de cosas para poder manejar mi trabajo artísticamente. Ha cambiado todo. Creo que lo que he desarrollado es una impresionante capacidad de adaptación. No me rindo ante los cambios. Al contrario, se me presentan como desafíos que quiero enfrentar, haciendo lo que sé.





A la hora de elegir un repertorio, ¿qué esperas que vivencie el público?





Yo canto muchas canciones mías, porque soy cantautora. He escrito muchísimas canciones sola y muchísimas con Mariano Barabino. Debo tener un total de 400 temas. Pero también he grabado temas de otros autores y compositores. Cuando escucho mucho una canción y siento que puedo hacerla mía y cantarla con las mismas ganas y emoción con las que canto las que escribo, lo hago, como sucedió con "Me vas a extrañar", del mexicano Horacio Palencia, a la que yo hice balada, aunque en la Argentina ya tenía un versión de cumbia de hace unos 7 años. La gente me la pide tanto que ya forma parte de mi repertorio.