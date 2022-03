STEFI ROITMAN Y RICKY, ¿EN CRISIS?

16/03/2022 - 20:03 Pura Vida

La historia de amor entre la actriz argentina e influencer Stefi Roitman y el cantante venezolano Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo, parecía un cuento de hadas, hasta que sucedió la boda. En ese escenario comenzaron a correr los primeros rumores de una tensa relación entre Marlene Rodríguez, la madre del novio, y la influencer, a quien le habrían hecho firmar un contrato prenupcial que incluso le impedía comentar detalles de la celebración, previo a su realización.

Además, al día siguiente de la boda se viralizó una foto en la que la esposa de Ricardo había lucido una blusa blanca, que va a en contra de la tradición que sostiene que sólo la novia puede usar ese color. Aunque Marlene puso paños fríos a los comentarios que se multiplicaban por las redes sociales, aduciendo a que no podría llevarse mal con una persona tan encantadora como Stefi, las redes sociales no volvieron a mostrarlas juntas.

Después surgieron dudas sobre la unión civil, ya que en la Argentina solo realizaron una ceremonia religiosa, bajo el rito católico y judío, por parte de la novia.

Y ahora, a dos meses del casamiento, se multiplican los rumores sobre una presunta crisis matrimonial, ya que Stefi volvió al país hace varias semanas, sola, mientras Ricky comparte grabaciones con su hermano Mau, y una tiktoker colombiana con quien lo vieron muy cerca.

Lo cierto es que mientras Stefi sale con amigas en Buenos Aires, trabaja y se divierte con sus seguidores, Ricky graba nuevas canciones con otras personas como con Brianda Deyanara, cantautora colombiana furor en su país también por su perfil tiktoker.

Ricky, Mau y la joven se sacaron una foto haciendo muecas con la boca y no faltaron los que vieron mucha complicidad entre los colegas.

Por su parte, Luli Fernández contó en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece que la pareja se encuentra distanciada, y no comparte más contenidos juntos en redes. "La última vez que Stefi publicó una foto con Ricky fue el 18 de febrero. No están juntos, pero es mucho tiempo. Y el tema no es que ella no postea nada más, él también le está haciendo un vacío", dijo la modelo.

Otros recordaron el frío saludo que se dedicaron para el aniversario de casados. Ricky Montaner le deseó un feliz primer mes de casados a Stefi Roitman con la imagen de un osito de chocolate que tiene un corazón grande y rojo en el centro y un mensaje: "¡Yo soy este osito!". "Cumpliendo un mes de casado con el amor de mi vida", sumó, romántico, Ricky.

Pero Stefi Roitman no fue tan romántica, ella se sacó una selfie desde un auto y dejó una especie de indirecta para su pareja. "Buenos días. 8 de febrero. Un mes".

"Hay un tuit de ella que es significativo. Pasé un fin de semana lleno de todo, de recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emociones. Soy un tsunami espectacular, querría sentir con más calma, pero no me sale, gente. Buena semana", leyó Lussich.

Queriendo descubrir la verdad sobre cómo es realmente Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner, el programa "Socios del Espectáculo" aprovechó una entrevista con la cantante Sofía Reyes, quien fue novia de Ricky durante cinco años, para preguntarle cómo era su exsuegra en la intimidad.

Dando a entender que Rodríguez tiene un carácter fuerte, la cantante se limitó a contar: "Es un matriarcado, en mi casa con mi mamá es igual. Marlene tiene huevos", dijo la cantante, según lo reflejó Pronto.

Y cuando los panelistas le preguntaron si "¿ella maneja los hilos?", sin decir nada, Sofía hizo un gesto que indicó que la esposa de Ricardo tenía la última palabra en la familia.