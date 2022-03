Amanda Redman revisa su pasado en la gran serie "The Good Karma Hospital"

17/03/2022 - 20:50 Pura Vida

La actriz inglesa Amanda Redman reveló la trama de la cuarta temporada de "The Good Karma Hospital", que se emite por Acorn TV. La doctora Lydia Fonseca, tal el personaje que Amanda interpreta en esta exitosa producción, vivirá situaciones increíbles.

En una entrevista con EL LIBERAL, la actriz inglesa nacida en Brighton, que en esta ficción protagoniza a la jefa del hospital en el que se desarrolla la historia, tiene una enorme carrera en teatro y televisión.

La doctora Lydia Fonseca es la fuerza motriz del hospital The Good Karma. En la cuarta temporada descubriremos más cosas sobre esta compleja mujer mientras revisa su pasado.

¿Dónde dejamos a Lydia en la tercera temporada?

La historia principal de Lydia en la tercera temporada fue la víctima de las quemaduras, Jyoti. Desde estar con ella cuando ocurrió hasta el tratamiento, pasando por la confrontación con su prometida y su familia, hasta la ayuda psicológica a Jyoti, que por supuesto es una de las partes más difíciles. Además, la hija de Greg, Tommy, aparece de repente, así que llegamos a saber más sobre Greg y su relación, lo que fue muy agradable. Y, por supuesto, la sorprendente marcha de Gabriel. Mirando hacia atrás, parece una temporada llena de sorpresas, algunas buenas y otras malas. Pero eso es lo bueno de The Good Karma Hospital, que puede ser más duro y contundente, pero eso permite que los momentos más ligeros y cómicos brillen

¿Cómo ha evolucionado tu personaje en las últimas temporadas? ¿Y qué le espera en esta temporada?

Lydia ha evolucionado en varios aspectos. Se ha vuelto menos mordaz. Sigue siendo mandona y obstinada, pero creo que ha empezado a no tener demasiado miedo de los lados más suaves de sí misma. El pasado de Lydia siempre ha estado envuelto en una especie de misterio, pero en esta temporada hemos llegado a saber un poco más sobre ella, lo que ha sido divertido.

En qué punto se encuentra la relación entre Greg y Lydia al comienzo de la cuarta temporada?

Al principio de la cuarta temporada, Greg y Lydia viven felizmente juntos en una nueva casa y las cosas van viento en popa. Muy pronto, debido a un desafortunado incidente con la policía, Greg se encuentra en una situación muy difícil, lo que significa algunas decisiones difíciles para ambos. No es fácil.





¿Has aprendido algo que pudiera ser útil en una emergencia médica real?

Me encantaría pensar que podría ser útil en una emergencia médica real. Pero dudo que pueda hacerlo. El mundo me parece fascinante y admiro mucho a los profesionales de la medicina, pero no creo que nadie quiera ser atendido por mí.

"Argumentos fantásticos"

¿Qué pueden esperar los fans de la cuarta temporada?

Más de lo mismo, argumentos fantásticos, actores invitados brillantes, algunas lágrimas y, como siempre, risas.

¿Cuáles son las ventajas y los retos de rodar en Sri Lanka?

La ventaja de rodar en Sri Lanka es que el tiempo es magnífico, pero también puede haber lluvias monzónicas, aguaceros torrenciales. Me encanta eso porque añade dramatismo al rodaje. El paisaje es espectacular. Siempre tienes garantizado un escenario fantástico. Las desventajas son que está muy lejos de casa, así que echo de menos a mi familia, todos lo hacemos.