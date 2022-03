La actriz española Mar Saura revolucionará el cuidado de la piel

18/03/2022 - 21:46 Pura Vida

Luego de meses trabajando en una nueva experiencia que revolucionará el cuidado de la piel, la actriz española Mar Saura y su marca Ocean by Mar Saura, han fusionado toda la experiencia dermocosmética con los tratamientos high-tech más innovadores del momento, evolucionando del skin care al body care.

¿El resultado? 4 tratamientos cargados de tecnología pionera, avalados por la normativa europea más exigente y respaldados por estudios clínicos. Te contamos los detalles.

La actriz ha sufrido toda su vida con su piel sensible y reactiva. Y después de probar mil-y-un productos (bueno, no los contamos pero ella asegura que fueron muchísimos) sin ver resultados realmente buenos, decidió crear su propia línea de skincare. Lo mejor de esta línea, no solo son los beneficios increíbles que tiene, sino su compromiso Ocean Rosa; que se enfoca en crear conciencia sobre el cáncer de mama para prevenirlo.

"El nuevo lanzamiento de mi marca combina todos los poderes de un protector solar con FPS 50 junto con el acabado luminoso y uniforme de una BB Cream. Por eso, su fórmula multivitamínica ayuda a proteger la piel de los rayos UVA y UVB, mantener los niveles de hidratación óptimos, emparejar suavemente el tono y cubrir las imperfecciones. En pocas palabras, es el todo-en-uno que tanto estabas buscando", indicó Saura.

Una de las características fundamentales de Ocean by Mar Saura es la elevada concentración de principios activos con los que se elaboran los productos.