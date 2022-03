Muscari dio con famosos que nunca trabajaron

19/03/2022 - 19:42 Pura Vida

A pocas horas de que el reality "El Hotel de los Famosos" debute en la pantalla del Trece, mañana, a las 22.15, con la conducción de Carolina "Pampita" Ardohaín y Leandro "Chino" Leunis, además de la participación de 16 figuras del mundo de la farándula, el director teatral José María Muscari adelantó que el espectador será testigo del "desborde" y descubrirá a los famosos transitando distintas emociones. "Imaginate lo que es el desborde: personas encerradas sin celular y, además, teniendo que trabajar", dijo en una entrevista con el programa radial "Por si las moscas", y agregó: "Hay famosos que no trabajaron nunca en su vida. Uno tiene ganas de ir a la pileta, no de limpiar los baños. Va a generar un montón de emociones particulares. Creo que va a estar buenísimo. Es una mega producción como hace mucho tiempo no se ve en la televisión argentina".

"El Hotel..." tendrá a distintas personalidades del espectáculo al frente de actividades. A Muscari le cabe el rótulo de "coach emocional". "A mí me encanta mi aporte. Hablamos de sus emociones, de sus convicciones, de lo que significa ser famoso, de qué pasa con las emociones cuando están ahí adentro encerrados", contó sobre su tarea, y dejó escapar un adelanto: "Hubo emociones de todo tipo, de peleas, de gente emocionada, angustiada, personas que extrañan a otras personas. Pasa de todo", contó.

Por otra parte, reflexionó: "Hoy la fama no es como la fama de hace 30 años. Hoy podés ser muy famoso y que la gente de la tele no sepa quién sos. En El Hotel de los Famosos son famosos a su escala. Hoy alguien que tiene un montón de público cautivo en las redes quizás es mucho más famoso que alguien que forma parte de la televisión. Lo atractivo es que se pueden mezclar popularidades muy altas como la de Silvina Luna con personas de otros palos que vienen de las redes o que vienen de otro lugar".

A la vez, el "coach emocional" del programa consideró que "las redes no existirían si no estuviera la televisión, de la cual se nutren para hablar". "¿De qué están hablando en las redes? De lo que pasa en la televisión. Hay un amor-odio entre las redes y la televisión", señaló Muscari.

Por último, elogió a uno de los participantes: "Alex Caniggia, más allá del personaje que él tiene, es una persona que me parece súper vulnerable. Yo tenía un preconcepto con él. Me parece un divino".

Silvina Luna, Alex Caniggia, Militta Bora, Rodrigo Noya, Majo Martino, Imanol Rodríguez, Sabrina Carballo, Leo García, Lissa Vera, Walter Quejeiro, Matilda Blanco, Chanchi Estévez, Kate Rodríguez, Martín Salwe, Melody Luz y Pato Galván serán los 16 nombres que intentarán cautivar al público a través del Trece.

El reality ya tiene grabados algunos episodios, por lo que se supo que hay salidas voluntarias y lesiones.