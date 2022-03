El “Chino” Leunis se estrena como conductor en un reality 100% original

19/03/2022 - 19:45 Pura Vida

Para Leandro "Chino" Leunis el estreno previsto para hoy, a las 22.15, del reality del Trece, "El Hotel de los Famosos" significará un cambio de pantalla, ya que durante muchos años estuvo ligado a proyectos de Telefé. Y la propuesta lo tiene entusiasmado.

"Primero que nada, es un programa original 100%, un formato que no existió antes. Es un hotel cinco estrellas que tiene que funcionar con los integrantes famosos que ingresan. Eso hace que se genere una dinámica distinta, uno puede tener una estrategia, experiencia en realities, pero lo que va a pasar acá adentro es sorpresivo, imprevisible, azaroso", adelantó a Ciudad Magazine.

Y agregó. "Me parece que va a ser muy atractivo por las dinámicas de cada juego, porque no van a poder estar relajados ya que el que es huésped puede pasar a ser staff, se va uno por semana. No sé qué tenés que tener para ganarlo, si ser astuto o pasar desapercibido o venir y decir 'lo voy a ganar'. Pero ahí también te pueden eliminar porque sos una amenaza".