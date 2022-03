Una guerra largamente anunciada por el cine

20/03/2022 - 19:39 Pura Vida

Si desde siempre el cine sirve para explicar al mundo o al menos aporta perspectivas diferentes, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, algunas las películas se vuelven imprescindibles para empezar a entender la escalada bélica que ya suma miles de muertos y millones de desplazados ucranianos.

Con méritos mayores o menores en lo artístico, desde la ficción más inspirada hasta la crudeza documental e incluso la ciencia ficción, "Winter on Fire"; "Donbass", "Frost", "The Earth Is Blue as an Orange", "Maidan", "93: The Battle for Ukraine", "Inner Wars", "Oleg´s Choice" y "Atlantis" distopía, son solo algunos de los títulos que abordan la problemática.

Si embargo, más allá de lo intrínseco de cada relato y la perspectiva que toman, todos y cada uno de los filmes comparten dos características fundamentales. Por un lado, se desprende la intención de visibilizar un conflicto que lleva décadas y que en general, era ignorado por el mundo.

Pero sobre todo, son filmes que retratan el nivel de virulencia de odios cruzados que más allá de la línea que exponen y propagan los nacionalistas ucranianos y los sectores pro-rusos, impregnó a toda la sociedad.





-"Maidan", de Sergei Loznitsa (2014)

Un documental urgente, filmado mientras ocurrían las manifestaciones a favor de un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea, que el presidente Víktor Yanukóvich había prometido y luego retrocedió por la presión de Rusia. El centro de la protesta fue la Plaza de la Independencia en el centro de Kiev, conocida como Maidan, en donde además de los pacíficos reclamos de estudiantes, se sumaron personas de todas las extracciones y también grupos ultranacionalistas y de extrema derecha.





-"Winter on Fire", de Evgeny Afineevsky (2015)

El documental del ucraniano Evgeny Afineevsky, nominado al Oscar y estrenado en la plataforma Netflix, también está centrado en las manifestaciones de Euromaidan y recoge el punto de vista de los manifestantes.





-"Frost", de Sharunas Bartas (2017)

El lituano Sharunas Bartas sigue a una pareja de jóvenes en su intento a llegar a Crimea con ayuda humanitaria. A diferencia de "Maidan" y "Winter on Fire", el realizador se ocupa de explicar el contexto que da cuenta de la adhesión de Crimea por parte de Rusia y la visibilizarían de los grupos pro-rusos convertidos en milicias y la proclamación de Donetsk y Lugansk como repúblicas populares.





-"Donbass", de Sergei Loznitsa (2018)

Luego de "Maidan", Sergei Loznitsa dirigió esta ficción con la que ganó el premio a la Mejor Dirección en la sección Un Certain Regard en 2018. El relato está estructurado en episodios donde se enfrentan los nacionalistas ucranianos y los partidarios de Rusia, con un tono corrosivo e incluso con pasos de comedia, que van subiendo su intensidad y muestran la violencia casi inaudita que atraviesa a toda la población.