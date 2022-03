DEMI CARABAJAL, MÁS PODEROSO QUE NUNCA

21/03/2022 - 21:54 Pura Vida

La pandemia de coronavirus frenó muchas cosas, menos la creatividad. Muchos artistas aprovecharon ese largo tiempo sin shows presenciales para componer, grabar, e ir dándole forma a nuevos proyectos.

Así nació "Poderoso Santiago del Estero", el disco digital que Demi Carabajal estrenará el 1 de abril en plataformas como Spotify, con 6 temas, todos completamente nuevos, a los que se le irán sumando otros, en sucesivos discos. Ya tiene grabadas 26 canciones, con invitados especiales como su hermano Peteco, Mariano Sarquiz, Emanuel Toscano; y Juan Cruz Suárez, Daniel Patanchón y Axel Inger, que aportaron letras para esta primera etapa.

"El disco 'Poderoso Santiago del Estero' está hecho en Santiago, con gente de Santiago, del estudio Ezio, dedicada a todos los que hemos bancado este tiempo de pandemia y la hemos bancado aquí, haciendo cosas aquí. Yo he grabado 26 temas y lo vamos a ir largando de tanda en tanda. Ahora vamos a lanzar 6", contó Demi a EL LIBERAL.

Y explicó que el nombre del disco está relacionado con la riqueza musical que tiene la provincia, con el "poder" que tiene de dar a luz artistas y géneros musicales.

"A mí siempre me preguntan si lo que hago es folclore o rock, cuál es mi tendencia, mi impronta... Yo me corro de esos lugares y digo que hago música santiagueña. Siempre he tratado de que se represente a Santiago del Estero con la música, que creo que es su fuente inagotable. La creatividad es inagotable en nuestra provincia, por eso pienso que todos los días nace una canción nueva", señaló.

Y agregó: "De hecho, en la chacarera 'La Doble espera', ya digo que Santiago es una fuente inmortal de creatividad. Para mí, Santiago es muy poderoso. Poderoso por su música, por su clima, en el sentimiento, en la política, en lo social. El nombre puede representar muchas cosas, pero aquí habla de lo musical"

¿Qué transmite este disco?

Principalmente provoca el movimiento del cuerpo, ganas de bailar. Hay tres guarachas que son rítmicamente muy fuertes, con buen peso instrumental. El contexto de la letra también es variado, y dice "Poderoso Santiago del Estero sos mi dicha y mi sueño, mi vida, realidad, tocas mi alma, música santiagueña, no me dejes nunca, late en mi corazón. La segunda, habla del carnaval como una parodia, porque dice que no quiere esperar todo el año para que vuelva el carnaval, pide que lo despierten y que no le digan que es invierno, que lo engañen y le muestren el fuego... Y la tercera, hace referencia a cómo atraen las fiestas, el ritmo, el querer celebrar algo... Sobre cómo en un barrio cualquiera, a lo lejos, en el fondo, suena siempre una guaracha, como llamándote.

"Poderoso Santiago del Estero", es una guaracha con letra de Juan Cruz Juárez; y Marcelo Gómez en bajo; Emanuel Toscano, en percusión, y Hernán Figueroa, en guitarra.

"Tu amor y las flores", es una chacarera, con letra y música de Demi. Tiene como invitados a Peteco; y Rulo Jiménez, en bajo.

"Para que seas mi cantar", es una zamba, en la que comparte letra con Daniel Patanchón, y tiene como invitada a Lucía Sarmiento en bajo.

"Que despierte el carnaval", una guaracha de Demi, con Mariano Sarquiz en bajo; Emanuel Toscano en percusión, Hernán Figueroa en guitarra, y Gaby Juárez en batería.

"Respuestas aguardando", esta chacarera tiene la letra de Axel Inger, a Martina Ulrich en batería; y a Luis Arias y Migui Cáceres, en la voces, como invitados.

"Con la noche en su poder", es la tercera guaracha y vuelve a contar con Gaby Juárez, Mariano Sarquiz, Emanuel Toscano y Hernán Figueroa como invitados.