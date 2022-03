Nawi: "Quiero que las mujeres sientan ese poder y esa fuerza que tienen"

22/03/2022 - 21:39 Pura Vida

Empoderar a la mujer, esa es la clave de Naroa Franco, cantautora española que con sus 19 años se ha convertido en una de las nuevas voces de la música urbana en el mundo. Nawi, tal su nombre artístico, de la mano de sonidos del reggaeton y el trap, afianza su estilo, consolida su mensaje fuertemente y, tal como lo expresó en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, en sus temas se "refleja el poder que tenemos las mujeres".

Luego del éxito de su cuarto single "No lo pillas", lanzado en el mes de enero y con gran repercusión por parte de sus seguidores e importantes influencers del mundo, la joven artista va por más con "La Popi", título que en la jerga dominicana significa "chica de clase alta". Para la producción,

¿Qué significa para vos poder hacer tu música y que sea escuchada en el mundo?

Es un orgullo. Ya no solo se escucha en mi tierra sino que ya cruzó el charco. Que me escuchen en otros países es increíble. Sobre todo, me enorgullece que mi mensaje está llegando a tanta gente.

¿Tus canciones empoderan a la mujer?

Sí. Es mi responsabilidad social en ese sentido. Mi mayor objetivo, en todas mis letras, es que las mujeres sientan ese poder y esa fuerza que tienen.

¿Qué expresas con "La Popi" y cuál es tu apuesta con esta nueva canción?

Está inspirada en lo que es el amor universal que no entiende de clases sociales. Tanto la canción como el video. Habla de Popi, una chica de clase alta que se enamora de un chico de la calle. El mensaje que tiene es claro y es lo que quiero transmitir con esta canción.

En "La Popi" vuelves a trabajar con Chris Viz. ¿Qué significa para vos tenerlo y, ahora, como actor?

Trabajar con Chris es increíble porque aparte de ser un artista muy bueno y reconocido, es una muy buena persona, un productor increíble. Transmite muy buenas vibras. Tener a tu lado a una persona con la que te llevas bien y estás cómoda es lo mejor que se puede pedir.

¿Qué representan, en cuanto al mensaje, tus canciones "Salvaje", "La que controla" y "La Nueva"?

Son mi granito de arena para meterme en el género. Muestran mi comienzo como artista. Era una niña. Representó el entrar y mostrar que estás ahí. En tanto, "No la pillas" marca la evolución como artista, el estar más involucrada en el género y en la industria.

¿"No la pillas" marca un quiebre en la forma de cantar y del género o es la consolidación de otra etapa como artista?

No creo que sea un quiebre porque yo considero que todas las canciones que he hecho más todas las que estoy haciendo difieren entre sí en varios aspectos en general. "Salvaje" y "La Nueva" es un reggaeton más melódico. "La que controla" tiene sonidos de trap como "La Popi" que acabo de sacar. Entonces, no considero que sea un quiebre sino que es un avance, una evolución como artista.

¿Por qué elegiste el reggaeton y el trap para expresarte musicalmente?

Es la música que yo escuchaba y que a mí, por lo menos, me anima. Me transmite fuerza, alegría, ganas de bailar. Y yo decía que quería que la gente sienta eso cuando escuche mis canciones. Esto fue lo que me decidió a elegir el reggaeton.

¿Cuáles son tus referentes de la música urbana?

Yo diría que todas las mujeres de la industria porque, al final, son las que me han inspirado a hacer lo que hago y son las que nos han hecho el camino a nosotras, las más jóvenes. Escoger como inspiración los looks y las ideas que transmiten ellas es hermoso. Todas juntas hacemos un puente para transmitir ese poder femenino que tenemos a todas las demás que están detrás de las cámaras. Es algo muy bonito.

¿Con quién o con quiénes quisieras hacer dúo en los próximos temas?

En Argentina está Tini, está Cazzu, me gusta María Becerra, además de otras referentes como Karol G.

¿Cómo tomas las críticas que le hacen al reggaeton?

Yo creo que eso depende y varía porque muchas veces catalogan al reggaeton como machista. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, lo veo todo lo contrario. Yo, lo que transmito con mi música, que es reggaeton, es todo lo contrario a machismo. De todas formas, si es verdad que, muchas veces, hay reggaeton donde las letras a la mujer no se le describe como debería de ser. Sin embargo, no creo que eso sea la mera personalidad del artista porque muchas veces es un personaje y al final es lo que vende. Hay que ir aceptando un poquito más al género sin tacharlo con etiquetas e ir abriéndose a ver lo nuevo porque cada vez se escuchan menos letras de ese estilo y más letras abiertas que no dañan a ninguna persona. Entonces, es un poco quitarnos la etiqueta.

En Argentina la aman: encabeza la gran lista de oyentes en Spotify

Nawi ha cosechado una gran cantidad de seguidores en Argentina, país que encabeza la lista de oyentes en Spotify y en el que ocupa el segundo lugar en visualizaciones en Youtube.

Leo que sos la artista actual más viral de la escena urbana

La más viral no creo que sea porque hay artistas muchísimo más grandes que yo, pero yo creo que tengo un buen comienzo y que estar en el punto de mira ya significa muchísimo. Todavía queda mucho camino por delante.

Millones de reproducciones tienen tus temas. ¿Cómo tomas esto?

Es asombroso y alucinante. Para mí es una cosa que jamás creí que me pasaría. Estoy muy contenta, muy feliz, porque es un motor de arranque para seguir haciendo lo que quiero hacer y me gusta y viendo que otra gente lo acepta y también le gusta.