Crabs da lo que promete: diversión bizarra

Digámoslo pronto, para evitarle una pérdida de tiempo a los lectores: esta película bien podría haberse llamado "Crap!" (en inglés, "basura", por elegir la acepción menos inconveniente para un diario que lee toda la familia). Sin embargo –aclaremos también–, no puede ignorarse que es un tipo de producción que tiene su público, aquel que se divierte con producciones bizarras como "Sharknado" (2013, la de los tiburones que vuelan por efecto de un tornado), que no por casualidad tuvo cinco secuelas. Por mi parte, suelo reservar mi retina para otras innumerables propuestas de cine y series que hay para ver actualmente, así que no pude pasar de los veinte minutos de visionado de "Crabs!".

A este respecto, es de agradecer que el film del debutante Pierce Berolzheimer muestre sus cartas desde el primer segundo, probablemente siguiendo una norma de este tipo de producciones que deben asegurarse de que sus consumidores no vean frustradas sus expectativas, y no cambien de canal, plataforma o lo que fuere.

Al principio nomás, sin ningún tipo de elaboración de expectativa ni suspenso ni dilación (¡qué lejos quedó la narrativa cuidada del Spielberg de "Tiburón") ya se ve al bicho en cuestión, una especie de ¿cangrejo?, saliendo del mar, una explosión en una central nuclear (con efectos visuales berretas) y una sensual pareja teniendo sexo en la playa; de inmediato, el ataque (ya sabemos que el sexo por placer es un pecado y debe ser penado), el gore, todo mezclado con un humor básico. Quien vea esta introducción y no se dé cuenta de lo que le espera en los restantes minutos (de un total de ochenta) es porque vivió en una cueva.

Los héroes

Después vienen los héroes, un adolescente en silla de ruedas (que importa un producto que "podría teóricamente alimentar un robot militar" –¡están avanzadas hoy las compras por internet!), su hermano y su amiga. A ellos se suma una legión de personajes caricaturescos: otro adolescente (bobilo para justificar más chistes de dudoso gusto), torpes policías de barba, un cura que hace gestos obscenos... La invasión de los extraños cangrejos se va volviendo apocalíptica, dantesca (¡perdón, don Alighieri!), caricaturesca, y hay nuevas oportunidades para "lucir" los efectos especiales.

En suma, si les va la onda "Sharknado", y no les preocupa verosimilitud ni lógica ni siquiera sentido común, no se la pierdan; si no, piérdansela tranquilos.