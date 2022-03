Crece la tensión a 12 días de la gran final

29/03/2022 - 20:41 Pura Vida

A los programas que van grabados como el reality MasterChef Celebrity les cuesta mantener en secreto algunos eventos importantes que suceden durante el desarrollo del ciclo. Sin embargo, hasta ahora, las infidencias no han logrado aún frenar la curiosidad del público que igualmente se sienta delante del televisor durante la emisión de la última emisión para comprobar la veracidad de los adelantos.

Esta tercera temporada del certamen gastronómico no está ajena a los spoliers. Hace algunas semanas Rocío Marengo posteó en sus historias de Instagram una foto de Mica Viciconte, vestida con el delantal dorado junto a una arenga como "ganadora". Pero como todo forma parte del folclore de los realities no hubo ninguna aclaración por parte de la producción de MasterChef Celebrity que acompaña con gran expectativa estas últimas dos semanas del programa, que tendría como segundo finalista al actor Tomás Fonzi, algo tampoco confirmado por la productora Boxfish.

Lo que sí trascendió es que una vez concluida la tercera temporada se vendrá una cuarta, pero para el próximo año, con nuevas figuras, cuyos nombres seguramente irán saliendo a la luz una vez que la actual entrega se despida de la pantalla.

Por lo pronto, se sabe que "a dos semanas de la final se mandaron a hacer las chaquetas. Que solo las usan en la final, pero como no se sabe quién llega, las chaquetas están hechas", según comentó Denise Dumas, participante de MasterChef y actual conductora de Flor de Equipo. Sobre esto, reveló un curioso secreto: "Cuando fui a que me tomen las medidas para la chaqueta, estaban colgados el de Cande (Ruggeri) y el de Sol Pérez que no llegaron a la final en la edición anterior".

Además, Dumas reveló que también les pidieron el menú de lo que van a hacer en el caso de que lleguen a la final. Y haciendo oídos sordos a los avances que se filtraron y que la dejarían fuera de esa competencia, Denise contó: "Ya lo estoy pensando, porque tenemos que pensar en todo el plato y postre en sólo una hora y media", y agregó: "Lo mío son las carnes, cuanto más rara es la carne, más me gusta".

Sobre la dinámica de esta etapa final, reveló: "Te sentás y tenés tu primera reunión en donde nos citan y vemos qué vamos a cocinar para ver que sea posible y no se repita con nuestros compañeros. Ellos te asesoran". Denise Dumas admitió que ya está practicando su plato.

Aunque todos buscan ganar, la esposa del humorista Campi admitió que "por suerte nos llevamos todos muy bien, es un grupo muy lindo".

Siguen en competencia, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas, Mery del Cerro y la instagramer Juariu. Todos tienen planes para sentarse a ver, al igual que el público, la final.