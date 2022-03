Mirtha no quiere que los almuerzos desaparezcan de la tv

30/03/2022 - 20:47 Pura Vida

"A mí me gustaría hacer los 'Almuerzos'. No quiero que desaparezcan de la televisión porque yo y toda mi familia le debemos mucho a un clásico de la TV como son. Yo quiero volver al Trece, pero ellos me proponen un especial por mes y es poco. Quiero trabajar y todo se está hablando con Nacho que está regresando de un viaje en moto". Con esas palabras, Mirtha Legrand confesó a la revista Caras sus deseos de volver con sus clásicos almuerzos a la televisión y dejó entrever las negociaciones que lleva adelante su nieto Nacho Viale para concretar su regreso al Trece.

Por otra parte, la "Chiqui", admitió: "A mí me gusta competir y me puedo ver en la tv competitiva, pero con buenas armas. Por eso lamenté mucho la muerte de Gerardo Rozín. Era mi competidor fuerte, pero con mucho talento".

El año pasado se volvió a ausentar de la conducción, tanto de "Almorzando con Mirtha Legrand", como de "La Noche de Mirtha", que salía los sábado, a raíz de la pandemia de coronavirus. Pero, en la previa del fin de temporada acompañó a su nieta Juana Viale, quien la reemplazó en sus programas, para mostrar que aún está con fuerzas para seguir haciendo su tarea.