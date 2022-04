SANTI COSTAS, EL ELEGIDO POR LA PRODUCTORA DE LEO DAN PARA NUEVO PROYECTO

31/03/2022 - 20:28 Pura Vida

El 2022 será un año especial para Santi Costas. El joven músico santiagueño, que potenció su canto a través del reality "La Voz Argentina", integrará el staff de la productora de Leo Dan. Esta empresa familiar eligió a Santi e inclusive el músico nacido en ciudad Capital ya prepara un tema inédito ("Tú lo tienes todo") que le envió Leo Dan.

Mientras afina los detalles de este salto cualitativo que está próximo a dar de la mano del músico atamisqueño, Costas comenzará a mostrar sus propias letras. A ello, se suma una serie de conciertos confirmados para este mes. El 2022, el año de Santi Costas.

Vives un presente artístico soñado y quizás inesperado porque vas a estar en la empresa de Leo Dan

La verdad es que es un tremendo orgullo que Leo Dan me tenga en cuenta para semejante proyecto. Estoy con muchas ansias de que se concrete y a la espera de sus órdenes.

¿En qué consiste este acuerdo?

La productora Dans Produccion está armando un proyecto que sumará a varios artistas. A Leo le gustaron las cosas que yo vengo haciendo y me quiere tener en cuenta para esa propuesta con sus nuevos artistas. Ciegamente le dije que sí.

¿Qué representa para vos este gran paso que das a partir de la vinculación con Leo?

Es tremendo. Todos los que somos de Santiago del Estero sabemos quién es Leo Dan; la tremenda trayectoria que tiene. En mi familia todos lo aman, y encima he tenido la oportunidad de hablar con él, lo que me ha hecho dar cuenta de la gran persona que es, más allá del gran artista. Es una persona muy cálida que quiere ayudar. Eso la verdad que no hay cómo no te tiente a trabajar con alguien así.

¿Hay temas en especial de Leo Dan que estés preparando?

Hay algunos temas de él, pero específicamente hace un par de meses me acercó una canción que no logró la repercusión de otras creaciones suyas, yo la reversioné, a él le gustó, y solo espero poder hacer el video para lanzarla.

¿Puedes adelantar algo del tema?

Está vinculado con el género pop, sin alejarse demasiado del estilo de Leo Dan, porque quiero seguir con la tradición de sus temas. Es una canción de desamor, para la gente que no le va bien, dedicada para ellos (se ríe)

Sin lugar a dudas, los pasos que vienes dando han hecho que tus actuaciones se multipliquen.

Por suerte, sí. El 8 de abril voy a participar de un evento solidario, organizado en beneficio de un comedor, que se realizará en el Complejo Juan Felipe Ibarra, y el 9, estaré en una actividad organizada por la Subsecretaría de Cultura, que será en el Fórum.

A tanto tiempo transcurrido, ¿cómo evalúas ese primer día que pisaste el escenario del reality televisivo "La Voz Argentina" hasta hoy?

Una locura. Ni en mis sueños más locos pensaba dedicarme a la música. Siempre lo había tomado como un juego, y cuando le agarras el gustito de crear, hacer canciones, mostrárselas a la gente, está lindo. Además, creo que he tenido un progreso, porque al principio era una persona muy tranquila, introvertida mejor dicho, y con el tiempo me fui soltando. Yo lo siento, no sé si la gente lo nota.

El venir de una familia de artistas con una madre cantante, ¿qué impulso te da?

Mi mamá es de mucha ayuda. A veces es muy exigente, pero siempre está en todo. Yo la dejo también porque todo nació gracias a ella, porque desde que éramos muy chiquitos la seguíamos con mi hermano cada vez que ella iba a cantar. Por ahí también viene este gusto por la música. Dentro de todo, ella es la creadora de todo, la que me enseñó, la que me crió en el ambiente de la música, al igual que mis tíos. Por eso, es muy importante.

¿Tu repertorio serán reversiones de clásicos de autores conocidos o también canciones propias?

Me gusta mucho la música de antes, no sé por qué; y trato de hacer una versión más moderna, contemporánea de los temas que elijo; pero este año quiero enfocarme en hacer mi música, y poder seguir tocando y conociendo gente y lugares.

¿Por dónde pasaría tu poesía a la hora de tu creación propia?

Es muy amplio, creo que tendría que ver con el amor, el odio, el desamor, con lo que esté sintiendo o viviendo en ese momento y me inspire para escribir.

Además del cancionero de Leo Dan, Santi confesó su gusto por el repertorio de Raly Barrionuevo y Vislumbre del Esteko.