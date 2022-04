PREPAREN LOS PAÑUELOS, "CODA" VUELVE A LOS CINES

01/04/2022 - 21:07 Pura Vida

Luego de su exitosísimo paso por la última edición de los premios Oscar, "Coda: señales del corazón", regresó a un gran número de cines en el país, mientras que se aguarda que lo haga en las salas de Santiago del Estero.

La película no solo se alzó con el galardón más importante, mejor película, Troy Kotsur, que encarna al padre de la protagonista, fue distinguido como mejor actor de reparto y también se quedó con el galardón a Mejor guion adaptado.

CODA, cuyas siglas en inglés significan Child of Deaf Adults (hijo/a de adultos sordos), fue la sorpresa de la noche y un gran motivo para volver al cine a disfrutar de este gran film.

Protagonizada por Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Emilia Jones, Daniel Durant y Troy Kotsur, esta emotiva comedia fue dirigida por Sian Heder, quien también escribió y coprodujo la aclamada serie, Orange is the New Black.

La historia de una gran película

Ruby (Emilia Jones) la única hija oyente en una peculiar familia de sordomudos, divide sus días entre ayudar a su familia que depende de ella para comunicarse con el resto del mundo y perseguir sus sueños como cantante amateur. Para hacerlos realidad contará con la ayuda de Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), un apasionado profesor escolar que, con inusuales métodos de enseñanza, logra sacar lo mejor de sus alumnos.

En su camino hacia la adultez, la joven deberá enfrentar la difícil decisión de seguir su propio destino o cumplir con lo que ella siente que son sus obligaciones para con su familia. Remake de la exitosa película francesa "La Famille Bélier".

La gran apuesta de Apple

"CODA: señales del corazón" tuvo su estreno mundial el 28 de enero de 2021 en el Festival de Cine de Sundance de 2021. Apple adquirió los derechos de distribución de Coda por un récord de festival de $25 millones.

La película se estrenó en cines y a través del servicio de streaming Apple TV + el 13 de agosto de 2021. Obtuvo críticas positivas y fue nombrada una de las diez mejores películas de 2021 por el American Film Institute.

En la 28ª edición de los Premios del Sindicato de Actores, la película hizo historia con sus miembros del reparto sordos/no oyentes (Kotsur, Matlin y Durant) convirtiéndose en los primeros artistas con discapacidad en recibir una nominación, junto con Jones, Derbez y Walsh-Peelo, en la categoría de Mejor reparto.

Escrita y dirigida por Sian Heder, es un remake en inglés de la película en francés La Famille Bélier, que se estrenó en 2014 y tuvo éxito en la taquilla francesa.

Heder dijo: "Estaban interesados en adaptar la película, pero querían que alguien la hiciera única y tomara la premisa de la original y, además, la reinventara".

Aprendió el lenguaje de signos americano mientras escribía el guion, ya que el 40% estaba en la lengua de signos americana o ASL por sus siglas en inglés.

Heder contrató por primera vez a Marlee Matlin para el papel de Coda, y describió el casting como una oportunidad para que Matlin jugara en contra del tipo, ya que sus papeles anteriores habían sido "personajes elegantes y con clase".