El horror de sentir como extraño a un miembro de la familia

01/04/2022 - 21:11 Pura Vida

Si consideramos que el género de terror implica la traslación a un nivel fantástico de miedos muy reales que nos afectan en la vida cotidiana, podríamos decir que "You are not my mother" se plantea principalmente como representación metafórica de la perturbación que en una familia ocasiona el padecimiento mental de uno de sus miembros. Los trastornos severos de este tipo hacen que la persona enferma sea percibida con extrañeza por quienes conviven con ella. Es lo que le pasa a Charlotte, la adolescente protagonista de esta película, cuya madre tiene unos episodios en los que se muestra alienada, y por ello toma mediación psiquiátrica.

El título de la película, "No eres mi madre", recupera uno de los tópicos temáticos del género del terror, el de los personajes que vuelven distintos después de haber desaparecido un tiempo. Mencionemos un par de ejemplos conocidos: "The Astronaut's Wife" (1999, también conocida como "La cara oculta"), en la que la esposa de un astronauta nota que este ha regresado diferente de una misión espacial; o "Ich seh, Ich seh" (a.k.a. "Goodnight Mommy", 2014), en la que dos niños gemelos sospechan que la mujer con la cara vendada por una operación estética no es su madre.

Un trabajo de realización sutil por sobre lo meramente espectacular

La realizadora irlandesa Kate Dolan debuta con esta obra en el largometraje. En 2017 había presentado un corto muy interesante, "Catcalls", donde también hacía una trasposición de conflictos cotidianos al género de terror; en este caso, el acoso machista y el corrimiento actual de la mujer del rol de pasividad. El corto, de apenas nueve minutos, es contundente sin desdeñar algunas sutilezas en el tratamiento visual, que lo hacen espeluznante. En "You are not my mother", Dolan trabajó de manera similar. Si bien, desde el título y las promociones ya sabemos de qué va la película, la realizadora (también autora del guion) procura que el relato no sea tan obvio y la historia tenga los suficientes incidentes que la enriquezcan, más una cuidada atmósfera.

Quienes tienen experiencia como espectadores del género de terror pueden prever el desarrollo general de la trama, desconfían, y por un par de indicios deducen lo que pasa antes que lo hagan los personajes; saben que Charlotte encaja en el rol (habitual del thriller) de la heroína solitaria, quien no puede recurrir al auxilio de nadie por lo extraordinario de la situación que le toca vivir. No obstante, este transcurrir por los lugares comunes (el código) del género se hace de forma enigmática. Desde la misma secuencia introductoria, cuando una mujer le grita a otra que lleva, amenazante, a un bebé en un cochecito rumbo a una fogata, nos vamos a hacer preguntas acerca de lo que realmente pasa en esa familia, cuál es su historia, qué hace que Charlotte sea retraída y fácil objeto de acoso escolar.

Narración meticulosa

Kate Dolan elabora así una narración meticulosa, cuidada, que va graduando la información, los momentos de impacto e incrementando la tensión. Permite que el espectador pueda participar y se involucre de una manera más sutil que los habituales sustos. Un gran aliado en el éxito de la película es el elenco impecable, que realmente contribuye a darle carnadura a los personajes. Solamente podría reprochársele a Dolan la secuencia cerca del final, la de la fogata, que por la forma en que fue realizada resulta emotiva, pero poco verosímil. De todos modos es una pequeña pega para una obra totalmente recomendable.