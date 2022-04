A Jorge Rojas le gusta arrimarse a otros fogones

02/04/2022 - 21:01 Pura Vida

La emblemática banda de Santa Fe, que se encuentra transitando #LaRutaDelOro (camino hacia los 50 Años), invitó a Jorge Rojas para interpretar "Por primera vez", canción que ellos popularizaron en el 2000 y que con nuevos arreglos se grabó, con video incluido, en el estudio que el folclorista posee en su amplia finca. La experiencia le permitió a Rojas seguir enriqueciendo su universo sonoro, el que también lo llevó a viajar mucho por Latinoamérica para su último disco, y participar de talleres de composición con colegas de distintos géneros musicales. Al respecto, habló con EL LIBERAL.





-Kevin Johansen dijo que él era un "des-generado" porque no se ajustaba a géneros y hacía colaboraciones que nada tenían que ver con lo que esencialmente canta. Traslado eso a vos no sólo por tu participación con Los Palmeras.

Si hablas de género, están dentro de un mismo universo. Más allá de que uno pueda pertenecer a un género, estamos dentro del mismo universo de la música, vibramos con eso. Yo no puedo quedarme un minuto sentado en la silla cuando están tocando Los Palmeras, entonces uno vibra al compás de la música. Ha sido un placer enorme recibir la invitación de ellos, cantar e interpretar una canción con ellos. Yo siento lo mismo (que Kevin), a mí me gusta arrimarme a otros fogones, compartir eso.





-¿A qué otras experiencias te lleva la amplitud musical?

En este último disco he viajado mucho precisamente buscando pasar de un género a otro, poder combinarlo, interpretarlo. En eso también tiene que ver la seguridad de saber de dónde viene uno. Creo que cuando uno tiene ese punto de partida claro, tienes la posibilidad de echarte a volar en el cielo del universo musical y lo haces sin remordimiento, feliz. Hoy me gusta ir de un ritmo a otro, de una musicalidad a otra, a colores diferentes. Me he ido a componer casi por Latinoamérica completa, y eso me ha hecho crecer. Cuando estoy en esos talleres de composición uno admira lo que está recibiendo de otros géneros, y cuando te toca exponer lo haces desde la raíz, desde lo que se puede comunicar naturalmente. Eso también admiran mis colegas, cuando uno va con una musicalidad que la puede comunicar con facilidad. Todo tiene que ver, todo se conecta. Los que participamos en esos talleres vamos con lo que nacimos, con lo que llevamos adentro, y terminamos haciendo canciones abordando una variedad rítmica musical, y palabras, porque pasamos de paisajistas a testimoniales.

La canción "Por primera" vez le dio a Jorge Rojas la posibilidad de trabajar con la voz en distintos momentos, "algunos muy simples y casi recitados" y otros en los que su voz suena a pleno.