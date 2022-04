La madurez creativa de Vero Sardaña, en escena

05/04/2022 - 20:55 Pura Vida

Desde que eligió el camino de la música como el lugar desde donde transitar la vida, Verónica Sardaña ha ido madurando el "cómo" y el "para qué". Así se ha ido presentando como solista, participando de realitys como "La Voz Argentina"; integrando bandas, descubriendo sus propias sonoridades hasta animarse a poner en palabras y hacer canciones sus miradas. Este fin de semana se presentará con Vero Cumbia, en un pub de la Roca y el domingo con Irma, Música Popular, en Festi Folk Alternativo, en La Banda. Mientras sigue disfrutando de las devoluciones por su tema "Yo no te olvido", con el que representó a Santiago del Estero en el certamen de Baradero y fue reconocida con el primer lugar.

¿En qué momento de tu carrera sientes que estás?

Considero que todas las etapas son de crecimiento y aprendizaje, pero en ésta creo que podría hablar desde la evolución como artista, porque desde mis canciones trato de crear mensajes que tengan que ver con lo social. Mi compromiso tiene que ver con mi preocupación actual y con temas que nos importan a todos como sociedad, y si tengo la responsabilidad y la posibilidad de subirme a un escenario quiero dejar un mensaje que diga algo, que sea comprometido.

¿Qué diferencias encuentras entre ser solista e integrar una banda?

Siendo parte de una banda como lo es Irma, Música Popular, creo que cualquier artista se sentiría muy feliz. Me toca sentir el apoyo, la preparación, la contención, el soporte de mis compañeros, no solo como profesionales, de la música sino también como personas. Se respira un aire muy lindo de amistad de compañerismo, y las charlas son siempre para aportar en lo musical y está genial. Si bien me siento cómoda siendo solista, confieso que siendo parte de una banda se lo pasa mejor porque de alguna manera hay un empuje entre todos, y eso siempre va a ser bueno. Pasa en mi banda de cumbia donde también se respira un aire lindo de comunidad. Cuando uno está acompañado como banda es diferente el empuje.

Llegaste al Festival de la Música Popular de Baradero con tu canción "Yo no te olvido".

"Yo no te olvido" es una canción necesaria que habla desde el dolor, desde la injusticia, desde un pedido de que esta lista de femicidios cese. Nace desde un grito como mujer que dice "basta", no queremos que haya más mujeres muertas; no queremos que haya más desapariciones. Es un tema que nos debería importar y que como me importa se hizo letra para hablar desde mi dolor y mi preocupación. La canción nombra a muchas mujeres desaparecidas, casos que han sido visibles y a los que quise recurrir porque no las debemos olvidar; pero hay tantas que ni conocemos sus nombres y que sigue sucediendo. Por lo menos, ser nombrada es un recordatorio y de alguna manera una palmada en el hombro para aquellas familias que han perdido a sus hijas, a sus hermanas, esposas, madres.