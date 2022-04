Superó una enfermedad y se casó a los 52 años

05/04/2022 - 21:02 Pura Vida

Hay acontecimientos que hacen que la vida cobre otro sentido, y que aquello a lo que no se le daba valor comience a ubicarse en la columna de las prioridades. Eso le sucedió a la actriz Natalia Lobo, quien después de atravesar un problema de salud, decidió a los 52 años, que era el momento de sellar, por primera vez, una historia de amor. Hace cuatro años que Ariel Polaco está a su lado y siempre le había esquivado a la ceremonia de dar el "sí", y a la convivencia.

"Antes de que empiece la pandemia, en noviembre de 2019, fui al médico y tuve una situación difícil. Me asusté mucho. Me sacaron 25 centímetros de intestino, fue de esas situaciones límite que te conectan con la vida. Sentí que la muerte estaba cerca y él me acompañó y se asustó mucho", contó en una entrevista radial con "El Espectador".

Y agregó. "Cuando salimos del médico, dos días antes de operarme, llegamos a la esquina y me dijo: 'Cuando termine todo esto, basta, nos casamos'. Le dije que sí, lo abracé y fue un momento en donde sentí que la tierra se abrió, de mucha unión y potencia".

"Él me acompañó un montón, se quedó toda la semana conmigo en la clínica, un amor. Esos momentos en los que el amor cuando es verdadero, crece", dijo en referencia a Ariel, y agregó que luego se sumó la pandemia: "Lo que todos ya sabemos que nos pasó, que estuvimos un año encerrados, que también sirvió para convivir, para darnos cuenta que funciona".

La ceremonia reunió a familiares y amigos muy cercanos de la pareja en el "Booting Club", un club náutico del partido de Béccar, adonde la actriz llegó en un yate a motor. El diseño del vestido estuvo a cargo de Benito Fernández, quien eligió una tela blanca, con escote strapless y transparencias. Además, Natalia usó el pelo recogido con una vincha dorada con aplique de hojas.

Al hablar sobre el inicio de su relación, la actriz había contado: "Nos encontramos, aquel mediodía de otoño. Los dos estábamos bastantes tristes y bastantes golpeados". Después, según lo reflejó Primiciasya, se fueron de viaje juntos y se volvieron inseparables.

Hace dos años, Natalia fue adoptada por el hombre que la cuidó cuando su padre la dejó durante la dictadura militar. Ahora lleva el apellido Lobo en el DNI, porque el biológico es Sarraute.