Javier Macipe pelea para rodar en Santiago "La Estrella Azul"

Una vez más, el cineasta español Javier Macipe tuvo que posponer el rodaje de "La Estrella Azul", filme que gira en torno al encuentro, en Santiago del Estero, entre el músico zaragozano Mauricio Aznar y el santiagueño Carlos Carabajal.

El realizador zaragozano y músico como Mauricio Aznar se vio obligado a aplazar nuevamente la filmación fundamentalmente por cuestiones económicas. Esta es la segunda vez que le sucede, aunque la primera, en 2020, tuvo que frenar todo por el Covid-19 cuando ya había arrancado con las primeras tomas en Zaragoza.

La película, escrita y dirigida por Javier Macipe, tratará sobre Mauricio Aznar, roquero nacido en Zaragoza que estuvo viviendo temporariamente en Santiago del Estero para embeberse del folclore, particularmente la música nativa creada por la familia Carabajal, y estará ambientada en los años 90. Por más información sobre la película se puede ingresar en la página www.elpezamarillo.com/la-estrella-azul.html

El realizador del laureado cortometraje "Gastos incluidos", que actualmente está en España, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía zoom, reveló la situación por la que tuvo que atravesar y las razones que derivaron en la nueva suspensión del rodaje.

De todos modos, el director del consagrado corto "Os Meninos do rio”, remarcó que seguirá adelante para poder hacer realidad "La Estrella Azul", un proyecto fílmico que ya lleva siete años y medio.

¿Cuál es la situación por la que estás atravesando hoy con "La Estrella Azul"?

Es una película que se ha comenzado a gestar hace siete años. Es una película basada en una historia real: es el encuentro de un roquero español (Mauricio Aznar) con Carlos Carabajal y como ese roquero se enamora del folclore y acaba de abandonar el rock and roll para intentar llevar la chacarera al mundo. Hace siete años empecé a investigar, a escribir un guion, el proceso de encontrar productores, financiación y empezamos a rodar en el 2020 y allí, justamente, tuvimos que parar por la pandemia. El 9 de marzo de 2020 empezamos a filmar, en Zaragoza, pero tuvimos que parar por la pandemia. Fue un desastre total. Estos dos años hemos estado peleando por mantener la película viva, trabajando con el actor protagonista (Pepe Lorente), que también es cantante, y buscando nuevas fuentes de financiación por el dinero que habíamos perdido por todo ese desastre del Covid-19, pero sobrevino otro problema: la devaluación en la Argentina. Al ser una película que los subsidios se le habían concedido antes del 2020, como el dinero ha perdido mucho valor, además hubo una inflación y los sueldos se habían actualizado de otra manera, bueno, el resultado final es que lo que antes cubría el 100 % del presupuesto ahora cubre un 20% Si no hubiéramos empezado a rodar en el 2020 sería diferente porque no hubiéramos perdido ciento de miles de Euros. Entonces, yo fui a Santiago para intentar retomar, a preparar el casting, pero al volver al terreno, al rehacer el presupuesto, con los nuevos salarios y toda la cuestión que viene reglamentada por sindicato en la Argentina vimos que la película era inviable sumado a la inflación que está viviendo España. Es decir, cuestiones macroeconómicas muy complejas relacionadas con la pandemia y la devaluación.

¿Qué camino vas a seguir ahora?

Aprovechando que he estado en Santiago lo que he estado intentando es acudir a las instituciones de las provincias que en su día cuando íbamos a rodar nosotros, digamos, traíamos el dinero de subvenciones conseguidas tanto del Ministerio de Argentina como parte de dinero conseguida por la Unión Europea por ejemplo y no quisimos en Santiago más que ofrecer. Ahora estamos intentando que la provincia apoye este proyecto porque la difusión internacional que va a tener de algo tan autóctono y central del corazón de Santiago del Estero como es el folclore. Esa es una vía que estamos siguiendo. La otra es ver si existe la posibilidad de que el Incaa actualice esos subsidios. Estamos buscando dinero privado también y reescribiendo la película para tratar de abaratar los costes y ser flexibles todos. La situación es muy crítica y estamos bastante desesperados. Para mí han sido dos meses durísimos en la Argentina intentando transmitir la importancia del proyecto y que, realmente, en este momento, puede morir después de siete años.

Cómo achicar gastos haciéndole frente a una situación ''endiablada''

Mientras analiza la forma de achicar gastos, Javier Macipe resaltó la importancia del proyecto fílmico que tiene como epicentro de la interesante historia a Santiago del Estero.

¿Qué estás haciendo ahora, desde España, para sortear este obstáculo?

Tener reuniones con los productores estratégicos para ver cuáles son las soluciones porque, tal como lo describió un productor español esta es una situación endiablada porque se está sumando una crisis en España. En parte, estamos a la expectativa de ver qué pasa. Desde la distancia estoy intentando mantener el contacto con las instituciones de Santiago del Estero. Yo, como artista, estoy intentando, dentro de lo posible, a que cosas puedo modificar de la película para que la película sea más barata.

¿En qué punto tienes que achicar los gastos?

Es un poco complejo y se va haciendo en un diálogo constante con la producción. En parte, hay que acortar la duración de la película, pero también hay otras cuestiones relacionadas con dimensionar la estructura de la producción. Luego, si algo se puede renunciar más es la parte de España y ver de qué manera parte de ese presupuesto de España ir a la Argentina porque el corazón de la película está en la Argentina y eso es muy difícil de acortar.