Will Smith suma capítulos a su drama: ansiedad y ¿sanción?

07/04/2022 - 20:05 Pura Vida

Hay muchos que ya están pensando en que Will Smith podría escribir su autobiografía en el futuro y sumar todos los últimos acontecimientos que amenazan con dar un vuelco a su vida. Es que después de abofetear en el escenario al comediante Chris Rock durante la última gala de los premios Óscar, por un chiste que apuntó directo a la alopecia que sufre su mujer Jada Pinkett Smith, el protagonista de "Soy leyenda" no ha hecho más que estar en el ojo de la tormenta, y recibir cientos de críticas, lo que lo obligaron a renunciar a la Academia de Hollywood, e internarse en una clínica de rehabilitación para poder lidiar con su cuadro de estrés y ansiedad, según informó el diario "The Sun".

Y mientras libra esta batalla luego de haberse consagrado, por primera vez, como "Mejor Actor", en los Óscar por su papel de Richard Williams en la película sobre las tenistas Venus y Serena Williams, Smith también estaría recibiendo las quejas de su esposa, quien habría calificado su actitud como una exageración. Al respecto, la revista US Weekly se hizo eco de las declaraciones de una fuente muy cercana a la pareja que aseguró que Jada cree que su marido "lo exageró todo" y lamentó que la situación terminara en algo "físico" entre Will y Chris Rock. "Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reacción de forma exagerada", señaló la fuente.

Y reveló que "ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas".

Will Smith ingresó por voluntad propia, eligiendo un centro frecuentado por otras celebridades de Estados Unidos. Ahora lo que está por ver es el tiempo que permanecerá hospitalizado. "Esta es sin duda la batalla más dura de su carrera. Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos, y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante", habría dicho un miembro de la Academia de Hollywood a "The Sun".

"Él espera avanzar para poder regresar y salvar su reputación y su carrera. Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que lo despojen de su Óscar. Eso sería un golpe duro para él", señaló.

Por otra parte, Tony, el hermano de Chris Rock, que comparte la profesión de comediante lanzó un contundente "te vamos a reventar" en uno de sus último espectáculos, donde dijo: "¡Estos no son los malditos Óscar! Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger (palabra despectiva para nombrar a la comunidad afroamericana). Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", aseguró Tony delante del público, y se viralizó a través de un video.

Smith podría permanecer ingresado seis meses en la clínica de rehabilitación y la Academia adelantó para hoy la reunión de gobernadores en la que decidirán las "posibles sanciones" para uno de los episodios más feos de la historia de los Óscar.

Mientras tanto, August Alsina, el cantante que fue amante de Jada Pinkett Smith está cerca de firmar un contrato para un libro en el que contará detalles de la relación.

De acuerdo con lo que publicó el diario The Sun, hay ofertas millonarias de varias editoriales para que el músico puntualice cómo fueron sus días con Pinkett Smith.

En 2020 fue la propia Jada la que contó en su programa Red Table Talk que le fue infiel a Will Smith con el rapero. Sus declaraciones surgieron luego de que Alsina dijera en una entrevista que mantuvo una relación con ella con el consentimiento del actor.

La actriz, en ese momento, enfrentó cara a cara a Smith y le dijo que tuvo un romance con el cantante cuando prácticamente estaba separada de él, aunque vivían juntos.





En defensa de Will

Denzel Washington fue una de las primeras personas en hablar con Will Smith tras el incidente en el que el actor subió al escenario para golpear a Chris Rock. Y tras el escándalo, Denzel contó: "Afortunadamente había gente allí, no solo yo, sino otros. Tyler Perry vino inmediatamente allí conmigo y dijimos algunas oraciones". Y agregó: "No quiero decir de qué hablamos, pero por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros va. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los pormenores de esta situación, pero sé que la única solución era la oración. Tal y como yo lo vi. Tal y como yo lo veo".

Como se recordará, al recibir su premio, Will agradeció que Denzel se le haya acercado y recordó sus palabras: "En tus mejores momentos, ten cuidado; es cuando el diablo viene a por ti", le habría dicho su "mentor", como Smith llama al prestigioso actor, que también competía por el Óscar.