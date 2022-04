El Dúo Coplanacu llevará a España los temas que cantan aquí

08/04/2022 - 20:34 Pura Vida

El Dúo Coplanacu volverá a España para realizar una gira que los llevará por distintas ciudades de ese país. Roberto Cantos, uno de sus integrantes, habló en exclusiva con EL LIBERAL luego de su enjundiosa exposición en el acto de apertura de Cultura Federal, que se realizó en el Fórum de Convenciones Santiago del Estero con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, el cineasta Tristán Bauer.

El prestigioso músico, quien en su exposición en la apertura de Cultura Federal profundizó sobre el sentido de pertenencia, identidad, territorio e historia del santiagueño, resaltó cómo traslada esos rasgos a las canciones que definen el repertorio del Dúo Coplanacu.

"Los rasgos del santiagueño tienen que ver con su pertenencia, con su identidad, con su territorio y con su historia; con su forma de ser y de mirar la vida. Por supuesto cada persona tiene su singularidad, pero hay cierto aspecto 'común' en el santiagueño que muchas veces es lo que nos une y nos identifica. La austeridad, la sintonía con lo natural, cierta paz interior que algunas veces se manifiesta como hospitalidad generosa. La fama de vagos o de lentos creo tiene que ver con estas cuestiones antes mencionadas; esa actitud contemplativa, introvertida muchas veces se confunde con desinterés o dejadez", dijo a EL LIBERAL.

Y confirmó la presentación del dúo santiagueño en distintos escenarios de España. "En junio vamos a recorrer una cuantas provincias españolas, ya hemos andado por allá, así que generalmente vamos a cantar para el público argentino que está viviendo allá y algún español fanático de nuestro folclore que se acerca. Es una alegría grande y una bocanada de aire que nos viene bien", remarcó Roberto.





-¿Cómo surgió este nuevo viaje con canciones?

Surge a través de un amigo que es productor, músico también, amigo de Córdoba de hace muchísimos años. Tenemos mucho afecto y él se puso las pilas, armó y para allá vamos.





-¿Difiere mucho la puesta en escena que tienen que hacer de un espectáculo en el exterior?

No, no. Nosotros nos hemos propuesto siempre hacer lo que hacemos aquí. No tenemos que adaptar nada. Las canciones que andamos cantando por acá las vamos a cantar por allá. Capaz que algún tema conocido podamos como recrearlo, pero, en general, no cambiamos ni especulamos con el repertorio.





-Imagino que los "Copla" les deben estar dando grandes satisfacciones porque es otra etapa la que están atravesando como dúo.ustedes.

Más allá de las satisfacciones, los Copla para nosotros es nuestro camino, nuestro forma de vida y es lo que nos ha hecho felices, así es que estamos muy involucrados y comprometidos con el camino y andándolos.





-Alguien lanzó hace poco el deseo de "embalsamar a los Copla", con la idea de que sean eternos..., ¿qué opinas?

Se lo agradezco, decile que cuando muera capaz que le pida permiso a mi familia, pero por ahora lo agradezco (ríe).





-¿Cómo viven la trascendencia que tiene el Dúo Coplanacu entre el público?

La vivimos con mucha tranquilidad, con mucha naturalidad, no nos la creemos. Nosotros hemos desandado este camino que es el de compartir esta música que en definitiva es de todos; y nuestra función por ahí, como músicos, es la de tratar que la gente a la vez que disfruta, sienta, piense en sus cosas y en lo que les pertenece, en su paisaje, en su historia y eso nada más es. No nos creemos nada de los que algunos dicen por ahí.









CERO INTENCIÓN DE FORZAR

Buscan que el público se refleje naturalmente en su repertorio

En la apertura de Cultura Federal, Roberto Cantos profundizó sobre el sentido de pertenencia e identidad del santiagueño y cuando se le consultó sobre cómo trasladan esos rasgos a las canciones del Dúo Coplanacu, el músico señaló: “Yo creo que se trasladan solas. No nos ponemos a pensar en cómo las vamos a trasladar sino que surgen con total naturalidad, y si no fuera natural, medio que no serviría”.