Luli Salazar llevará a juicio a Mar tín Redrado

08/04/2022 - 21:01 Pura Vida

Luciana Salazar llevará a juicio a su expareja, el economista Martín Redrado, por incumplimiento de acuerdos relacionados con Matilde, la hija a la que la mediática tuvo a través de una subrogación de vientre en Estados Unidos. La decisión la tomó luego de que fracasara la instancia de mediación.

Así lo confirmó la propia Luciana en diálogo con "Socios del Espectáculo", donde señaló: "Firmé confidencialidad y no puedo decir nada de lo que sucedió en la mediación, pero vamos a juicio por incumplimiento de muchas cosas. La demanda la hago yo".

Por otro lado, hizo alusión al supuesto pedido que le habría hecho Redrado de revincularse con Matilda y que luego negó. "Para mí fue muy fea la negación, sobre todo, con el tema de mi hija. Eso fue fatal, imperdonable", remarcó.

Y agregó: "¡Es todo tan oscuro! Cuando hizo ese famoso comunicado, que él después negó que sea su firma, él asumía un montón de responsabilidad para cumplir e involucraba la revinculación de mi hija, por pedido de él. No solo no lo cumplió, encima lo desmintió. Eso me parece un juego macabro".

Tras la frustrada mediación, Luciana lanzó unos duros posteos, en los que si bien no arrobó al economista, el contenido de los mismos apuntarían hacia Redrado.

"Acabo de recibir un e-mail que me muestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio, ni tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí", dijo Luli, sin revelar el motivo.

"Quisiera encontrar las fuerzas para contar todas las cosas que me guardé tantos años. Recordarlas aún me afectan, y muchas tienen que ver con la maternidad", continuó Salazar.

Y concluyó: "Siento tristeza y asco a la vez. Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".

Ante ese fuerte descargo en las redes sociales, la panelista Paula Varela, de "Socios del Espectáculo", arriesgó cuál sería el motivo de la furia de Luli contra el economista.

"Redrado mantenía en EE.UU., los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda. A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre", contó.