Finalistas de MasterChef bajo la lupa de Juariu

09/04/2022 - 22:21 Pura Vida

En medio de escandalosas infidencias sobre el presunto ganador de la tercera temporada de “MasterChef Celebrity”, el certamen gastronómico de Telefé y Boxfish, que llega a Santiago del Estero por Canal 7, comenzará transitar hoy la final, con la competencia entre el actor Tomás Fonzi y la mediática Mica Viciconte. Como el programa va grabado, hace semanas trascendió que la novia del exfutbolista Fabián “Poroto” Cubero resultará ganadora, algo que ella se ocupó de negar dando a entender que sería Fonzi el ganador. “íNo gané, chicos! No pienso nada, disfruto el presente. No puedo hablar”, dijo ante “Intrusos” e instaló más dudas. Lo cierto es que el público acompañará las emisiones de hoy y mañana de “MasterChef” para descubrir si Rocío Marengo, la primera en felicitar a Viciconte por llegar a la final antes de que ese programa saliera al aire tenía razón. Mientras tanto, la influencer tucumana Vicky Braier, la última eliminada por el jurado que integran Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, conocida como Juariu, reveló los pro y los contra de los finalistas que la dejaron sin reality. “Tomás (Fonzi) es una persona muy tranquila -a diferencia de Mica que es súper competitiva y va con todo adelante y afuera de cámaracomo que no se hace tanto problema, pero esa tranquilidad le permite tener creatividad para experimentar en la cocina. Su contra es que a veces esa misma tranquilidad lo hace relajarse un poco en la competencia, va a un tiempo diferente a la competencia”, dijo Juariu en el programa radial “Por si las moscas”. Y agregó: “A Mica su competitividad le juega a favor porque cuando tiene un objetivo va por eso, ahora mismo me la imagino practicando a full con un reloj gigante atrás, me la imagino súper estudiosa. Sus contras son que ella es tan, pero tan metódica, que algo la saca de la línea se frustra y después le cuesta volver a la línea”. Juariu aprovechó para agradecer el gesto que tuvo la exmedallista olímpica Paula la “Peque” Pareto, quien al medirse en un duelo mano a mano con la influencer eligió dejarle su lugar porque ella tenía que incorporarse a su lugar de trabajo como médica. Lamentablemente los casos de coronavirus registrados entre los participantes a principio de este año fueron dilatando las grabaciones, al punto que su participación en el certamen gastronómico coincidió con la fecha en la que tenía que presentarse en el hospital. “La verdad que nunca me imaginé que podía pasar eso, yo ya decía ya fue, me voy. Y encima estaba convencidísima de que ella llegaba a la final y ganaba. Me quedé, pero con un sabor amargo porque todos la amamos muchísimo a La Peque, al mismo tiempo que sentía que era la segunda vez que yo me iba y eso también me pesaba”, recordó Juariu agradecida con la experiencia.