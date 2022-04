La telenovela "El primero de nosotros'' logró convertirse en el espejo en el que el público mira su vida

10/04/2022 - 21:11 Pura Vida

Las ficciones logran atrapar al público delante del televisor por muchas razones, pero en el caso de "El primero de nosotros", la telenovela de Telefé que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, la clave parece estar en la empatía. ¿Quién no experimentado la crisis de los 40? ¿A quién no le ha tocado ya acompañar a algún amigo a transitar una dura enfermedad? ¿Quién no ha sentido ganas de patear el tablero de las expectativas ajenas y apostar por lo que realmente se quiere? ¿Quién, con miedo y todo, no se ha permitido volver a amar?

Puesto bien, el universo de la telenovela protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Damián De Santo, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi, pone delante del espectador tantas historias diferentes que se entrecruzan que pocos puede que queden sin sentirse reflejados. Así lo resumió la actriz Adriana Salonia, quien también forma parte de la trama. "No pensé que iba a haber tanta gente que tenga empatía con la novela. Tiene unos directores geniales. Es una historia muy verdadera. Agradezco mucho a los escritores porque hay mucha verdad en los diálogos y en cómo reaccionan los personajes", dijo en Cortá por Lozano, y agregó sobre su personaje: "Yo creo que lo interesante es que lo va a atravesar y va a aprender. Es una pareja de muchos años, se conocen mucho".

Precisamente, Adriana le da vida a Mariana Herrera, la esposa del personaje que interpreta Damián De Santo (Nacho), un arquitecto y padre de dos hijos, que tras 22 años de matrimonio se siente en la obligación de enfrentarse con él mismo, aceptarse y luego sincerarse sobre su sexualidad con su entorno más íntimo. En la ficción, Nicolás Riera, en la piel de Cristian, se convertirá en el gran amor de Nacho.

Esta historia de amor homosexual va creciendo capítulo a capítulo en el marco de la angustia por la cada vez más cercana pérdida de un amigo (Santiago, interpretado por Benjamín Vicuña), una situación límite que aceleró los tiempos de la salida del closet de Nacho, el divorcio y los permisos para vivir una relación sin prejuicios.

"Lo que más me preocupa en cuanto a esas escenas, no es ir a fondo o no, a veces puede ser algo burdo sin poesía. Con Damián es un placer laburar, es muy talentoso", dijo Riera en su paso por el programa radial de la Once Diez sobre los encuentros íntimos que ya comenzaron a protagonizar para las cámaras, y agregó "a Damián le tiras una y te la devuelve increíble, nos escuchamos mucho, nos prestamos mucha atención, las escenas son como muy vivas. Ninguno de los dos puso un límite de hasta acá sí o no, y creo que cuando menos te limitas más fluye la escena", aseguró Nico.

Además reveló qué cosas le comenta la gente no solo en la calle sino en las redes sociales. "Me han pedido muchas fotos de mis pies, hay como un fetiche con mis pies, pero son lindos eh", dijo con sorna hablando en "Por si las Moscas" y sumó: "En todos mis personajes lo que noto es que deja de tener importancia el género, uno se enamora de la persona, sea hombre o mujer. A este pibe le gusta un pibe más grande".

Otras de las historias que corre la mirada hacia el porqué se sostienen amores que no aportan felicidad, tiene a Mercedes Funes, como Sole, y a Sebastián Presta, como Gustavo Sanguinetti, de protagonistas. Él tiene 42 años, es administrativo y trabaja en un Banco. Está casado hace 15 años y es papá de Mati. Tiene una vida sencilla: va de su casa al trabajo, y del trabajo a su casa, con excepción de los martes, que juega al "fútbol 5" con los compañeros de trabajo. Es un tanto machista, aunque no lo perciba. No es un hombre malo en esencia, pero su dejadez puede hacerlo decir o hacer cosas muy reprochables. Mientras que ella es una "ama de casa, en apariencia, una mujer tranquila y hogareña. Tiene gran fuerza de voluntad, pero prefiere no arriesgarse y vivir en el terreno de lo seguro", según la describió la actriz.

Y agregó: "estudió Derecho, pero nunca llegó a recibirse. Tiene una buena relación con sus padres y sus hermanos. Responsable, analítica y terrenal, intentará desarrollar su propio emprendimiento laboral. A Soledad la esperan varios desafíos para poder cumplir sus sueños. Algunos de ellos: aprender a manejar (escenas que ya salieron al aire) y a nadar; independizarse económicamente y recuperar la pasión por su carrera para poder terminarla".

El amor también le demandará a Soledad asumir ciertos riesgos.