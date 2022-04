Fede dice que aprendió a vivir distinto por el cáncer

10/04/2022 - 21:18 Pura Vida

Así como le suele suceder a la mayoría de las personas que enfrentan situaciones límites, Fede Bal comenzó a replantearse su vida cuando le detectaron el cáncer de colon que superó gracias a que fue detectado "a tiempo", y cumplió rigurosamente con el tratamiento médico. Hoy aquella lucha le parece lejana, aunque apenas pasaron un par de años, y es que su nuevo tiempo lo encuentra con muchos proyectos laborales, en la TV y en la radio, y empezando a convivir con su novia Sofía Aldrey.

"Mi enfermedad vino a enseñarme un montón de cosas, entender que estaba viviendo la vida al revés. Que había cosas a las que le estaba dando importancia, me preocupaba por otras que no tenía sentido", señaló el hijo de Carmen Barbieri a Ciudad Magazine. Y agregó: "La enfermedad genera un campo visual, como cuando a los caballos le sacás las anteojeras que usan para correr. Y empezás a ver que la vida va por otro lado, y es lo que pasa cuando le ganás a una enfermedad junto a los doctores, que empezás a vivir más suelto, con un nuevo aire. Y el trabajo acompaña muchísimo porque soy muy laburador. Y desde todos los aspectos estoy en un nirvana que ojalá se mantenga mucho tiempo. Y sino, estaré para ponerle el pecho, porque se trata de abrazar los momentos lindos y los malos también, porque la vida no puede ser un parque de diversiones".

Después de los buenos resultados que dejó en el rating de eltrece cuando reemplazó a Darío Barassi en la conducción de "100 argentinos dicen", a Fede Bal le acercaron la propuesta para que se pusiera al frente del emblemático programa Resto del Mundo, del que se despedía la actriz Emilia Attías. En ese rol llega los fines de semana a la pantalla chica, mientras sueña con lanzar pronto Vedette, "una serie que centrada en las mujeres de la revista porteña que toca momentos como la Dictadura, la Guerra de Malvinas, cuando ganamos la Copa del Mundo", en coproducción con Ricky Paskush.

Sobre Resto del Mundo, el ciclo que lleva 19 temporadas al aire, Fede remarcó: "Es sin dudas el mejor trabajo del mundo. Soy fanático de los programas de viajes, he visto todos los años de Resto del Mundo. Fantaseé con algún día conocer esos lugares. Tuve la suerte de viajar bastante con mis viejos, también tuve viajes muy lindos con mis amigos. Pero que me llegue esta oportunidad es genial. Son esos trabajos de los que ni siquiera querés hablar de plata, porque si encima va a haber plata es buenísimo, pero no necesito que me paguen del todo. Todavía no lo puedo creer. Estoy muy entusiasmado y emocionado.

Pero no todo es trabajo. Los cambios en la vida de Bal se dieron también en el plano personal. Por primera vez se está animando a la convivencia con Sofía, la joven que lo acompañó durante el proceso de su enfermedad, y de la que luego se separó para darse después una nueva oportunidad. "Hacemos una linda vida en pareja, creo que las cosas están saliendo muy bien", resumió.