La película “Última pieza” desnuda el mundo laboral

El vínculo entre un albañil y su aprendiz en el marco de las desiguales relaciones que se dan en el mundo del trabajo es el tema que atraviesa "Última pieza", la película del debutante Luciano Romano que se estrenó comercialmente, y que poco a poco llegará a todas las salas del país.

"El proyecto se vino gestando desde el 2013, cuando yo trabajaba con mi papá en el gremio de la construcción como ayudante de albañil", contó el director a Télam, sobre la génesis de la película.

En "Última pieza", Edgardo (Néstor Villa), que acaba de perder a su hijo en un accidente de obra, desde hace años tiene como ayudante a Rodrigo (Javier Vaccaro), con quien mantiene una relación casi filial.

Pero el vínculo se empieza a resquebrajar cuando el joven, ante la inminencia de su propia paternidad, empieza a reclamar derechos laborales y busca obras más ambiciosas de cara a su nueva situación familiar.

"No todo es ruptura, pero cuando algo se transforma interiormente, ya no se puede volver atrás y para que haya una transformación, es importante cortar con ciertas cosas para poder salir debajo del ala de los padres", explicó Romano sobre el relato.





-Los vínculos personales de los protagonistas son el centro de "Última pieza". ¿Qué quisiste significar con esa relación padre e hijo?

Por un lado que las visiones que tienen los hijos son diferentes a las visiones y perspectivas de los padres y que esto se va acrecentando con el paso de los años, se potencian cuando uno crece. Por una cuestión generacional, por cuestiones de conducta o simplemente porque cada uno quiere hacer las cosas de otra forma y entiende que esa forma es la mejor. Sin embargo, hay continuidades, no todo es ruptura, pero cuando algo se transforma interiormente, ya no se puede volver atrás y para que haya una transformación, es importante cortar con ciertas cosas para poder salir debajo del ala de los padres. O incluso para salir de cualquier lugar inapropiado que ya no se siente tan bien o que hasta ese momento aparentaba ser lo mejor.





-¿Qué fue lo que te interesó del mundo del trabajo?

Me interesaron dos aspectos. Primero el vínculo familiar atravesado por un accidente trágico en el trabajo; ese borde trágico siempre fue algo que quise poner de manifiesto. Y segundo, las condiciones laborales y la precarización a la que son sometidos algunos albañiles, no solo por quienes los contratan, sino también por quiénes son los patrones, que paradójicamente, también son albañiles, pero con más experiencia. La lógica de cierto maltrato laboral, a veces evidente y a veces solapado, fue algo que quería exponer. Además, creo que las desigualdades están presentes en otros ámbitos laborales y para que el poder pueda ejercerse primero se tiene que invisibilizar para hacer su trabajo. El poder lo detentan personas sobre otras personas, esto es claramente una mecánica que se puede repetir en otros ámbitos laborales.