La “China” insiste con Icardi y Wanda la fulminó

Mientras se prepara para lanzar su carrera como cantante, para la cual ya habría grabado su primer videoclip, la actriz Eugenia la "China" Suárez "tropezó de nuevo con la misma piedra".

Aprovechando que Wanda Nara estaba de visita en Buenos Aires, la ex de Benjamín Vicuña hizo el intento de volver a contactarse con Mauro Icardi, el futbolista y marido de la mediática, quien había quedado en París.

Como el delantero del PSG la bloqueó de sus contactos luego de que saliera a la luz aquel encuentro en un hotel parisino, la "China" usó esta vez el teléfono de su amigo Mancha Latorre para mandarle un "Hola?". Pero nada salió bien. Icardi hizo una captura y se lo envió a Wanda, según lo confirmó ella misma a la panelista Luli Fernández, de "Socios del Espectáculo", donde mostraron el chat que hubo entre ambos.

Wanda no se limitó a confirmar lo que se estaba contando en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Pallares, sino que a través de mensajes de whatsapp fulminó a Suárez. "Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema", dijo.

Y en el inicio de la conversación reveló: "Me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta".

Después agregó: "No le importa nada, lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín y al tiempo quedó ella embarazada", lanzó en referencia a la relación que la China habría iniciado con Nicolás Cabré, el padre de su hija Rufina, cuando éste aún estaba en pareja con Eugenia Tobal, quien perdió su embarazo.

Por otra parte, indicó que Icardi ya había recibido mensajes del entorno: "Del peluquero (Juan Manuel Cativa). Mauro lo bloqueó de todos lados". Precisamente "Juanma", quien forma parte del equipo de estilismo de Suárez subió fotos, el fin de semana, de la supuesta locación donde la actriz rodó el corto de la canción con la que debutará en la música, como muchos de los que forjaron su carrera artística de la mano de Cris Morena.

La periodista Paula Varela asegura que habló con una persona del entorno de la China, quien expresó que la actriz "explotó como una loca. Tipo ataque de nervios, le salió mal, no pensó que (Mauro) le iba a mostrar el chat. Está a las puteadas con cualquiera que se le cruce en el camino".

"Me quiero ir de Argentina ya", señaló Paula que habría dicho la China, quien tiene planificado irse a España para la entrega de los premios Platino en los próximos días, adonde fue invitada como una de las presentadoras.