Aclarando que Master‑ Chef Celebrity, La Revancha, el programa que estrenará el próximo domingo Telefé, “es un conjunto de los mejores participantes de cada temporada, no es los que no ganaron”, el actor Tomás Fonzi reveló que no pudo participar “por cuestiones laborales previas”.

“Tenía comprometidos esos días; de hecho el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero, después se estiró y estamos mediados de abril”, dijo Fonzi luego de que Mica Viciconte resultara ganadora.