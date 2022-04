Morena, la primera cantante trans de Santiago

15/04/2022 - 20:40 Pura Vida

"Antes he sido lo que pude y ahora no solo soy lo que quiero ser, sino lo que siempre soñé ser, una artista". Las palabras que salen de la boca de Morena Lescano, la primera cantante trans de Santiago del Estero, no hacen más que conectar a cualquier persona con la pregunta sobre si realmente se está donde se quiere estar, haciendo lo que tanto se anhela, o no. Claro que en el caso de ella, el costo implicó ir en contra de los prejuicios y de sus propios miedos.

"Cuando era chica me paraba al frente de la radio que había en mi casa y me ponía a cantar y a bailar. Pero me daba miedo, vergüenza. Tenía miedo de que me rechazaran, no me animaba", dice hoy con 42 años y un proyecto entre manos para grabar su primer material discográfico.

Esta noche, en el 4° Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, Morena debutará oficialmente, a las 21, como la primera cantante trans santiagueña en el escenario del evento que se realiza en la ciudad de Santiago del Estero, con entrada libre y gratuita.

Si bien ya realizó actuaciones en diversos escenarios, el concierto programado en el marco de la segunda jornada del encuentro tendrá un sabor especial, ya que será la presentación "oficial" en sociedad ante un gran marco de público, donde además compartirá grilla con Eruca Sativa y Las Mullieris.

"Siempre me gustó cantar desde chica, pero me tenía que enfrentar a la vergüenza, la timidez y al hecho de ser una mujer trans, hasta que me llegó la oportunidad gracias a Luisa Paz", contó la artista sobre la titular del Inadi, quien fue la encargada de presentarle a Carolina Haick.

En su condición de integrante de la Asociación Música de Mujeres, la integrante de Las Mullieris la alentó a iniciar en el camino de la música y de esa manera comenzó a dar sus primeros pasos en escenarios locales.

"Caro se convirtió en mi profesora de canto y desde hace tres años es una de las personas que más me ayuda a transitar este camino. A partir de las clases, de a poquito, fui aprendiendo a desenvolverme, a poner en práctica técnicas de trabajo como la respiración, o a poner los labios de determinada manera para que suene bien el canto", señaló Lescano, quien además de su dedicación a la música desempeña tareas en el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, en el sector del programa de VIH.

Quiere dedicarse al folclore

En su repertorio, Morena aborda canciones melódicas, cumbias y ahora busca introducirse además en el mundo del folclore. "Me gusta mucho la zamba en la voz de Mercedes Sosa. También Jorge Rojas. Tengo un perfil más bien romántico", dijo y recordó que el año pasado presentó un proyecto a nivel nacional para conseguir los recursos que le permitieran concretar la grabación de sus canciones, y resultó aprobado. Una vez que concluya este 4° Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, adelantó que iniciará la selección del repertorio para el cual ya ha recibido la colaboración de creaciones de compañeras trans.

Además, le encantaría poder subirse al escenario del Festival Nacional de la Chacarera en el futuro, y pasear su música por otros escenarios de la Argentina.

Sobre el camino recorrido y la respuesta del público en estos tres años, la cantante remarcó que "si bien pensé que iba a tener un poco de rechazo, por suerte estaba equivocada. Desde que arranqué siempre sentí el apoyo de la gente, que se sumó a la de mi familia, amigos y compañeras de la Asociación Música de Mujeres".

"Soy la primera cantante trans santiagueña y hasta ahora la única, pero espero con mucho anhelo que otras compañeras se animen y entren en el camino de la música, que es un mundo hermoso, donde uno puede encontrarse con personas maravillosas", comentó, y agradeció la inspiración que recibe de compañeras trans como Susy Shock, creadora del cancionero trans; y Ayelén Beker, una referente de la cumbia, quienes la animan a seguir mostrando su talento y creciendo como artista".

"Yo siento que conmigo se abre una puerta para que las demás compañeras ingresen a este ambiente maravilloso, en el que podemos demostrar que estamos aptas para esto, y para lo que nos propongamos. Ojalá la puerta que se abre ayude a visibilizar a más artistas trans dentro de la música", concluyó Morena.