Marcelo Veliz no para de tocar y grabar

"Cuarenta y dos años son muchos, pero no los suficientes". El dueño de esta expresión es el guarachero santiagueño Marcelo Véliz. En esta frase resume el camino recorrido y adelanta que hay más guaracha a su estilo inconfundible. El músico santiagueño, con su último disco denominado "42 años de magia y de guarachas", no para de realizar presentaciones tanto en Santiago del Estero como en otras provincias de la Argentina, entre ellas Buenos Aires.

"Estoy presentando una serie de shows en vivo en el marco de una gira extraordinaria por la provincia de Buenos Aires y Capital Federal", remarcó, desde Buenos Aires, el prolífico autor que ya lleva grabados 71 discos.

Entre este viernes 15 y los que brindará hoy, contabilizará catorce conciertos que lo llevaron a escenarios emblemáticos del género como La Tienda de los Artistas, Complejo Santa Rita, La Peña de los Amigos, Latino 11 y La Peña Norteña. También paseó su linaje de cantor popular de la guaracha en Maza Club, Patio Santiagueño, Tornado bailable y fiestas privadas.

"Estoy contento de poder realizar esta serie de treinta shows en aproximadamente dos fines de semana. En la próxima semana voy a estar en Santiago para cumplir con unos compromisos y luego regresaré a Buenos Aires", dijo.

En "Pasión de Sábado"

Véliz, en diálogo con EL LIBERAL, contó que el próximo fin de semana realizará quince shows en diversos escenarios de la provincia de Buenos Aires, además de cantar en "Pasión de Sábado", el programa televisivo de los hermanos Serantoni.

También señaló que él y su conjunto fueron elegidos por la producción del programa televisivo "Pasión de Sábado", como "el grupo de mejor show en vivo. Es un placer y un orgullo ser artista genuino y exportadores de buena música a todo el país y a otros países", puntualizó Véliz a EL LIBERAL.

"Una trayectoria de 42 años me avalan. Soy muy respetuoso de lo que hago y mantengo la humildad que siempre me ha caracterizado", destacó.

"No me creo el mejor que nadie, pero sí me he ganado un respeto a nivel nacional que lo disfruto con mucho placer en nombre de Dios", enfatizó.

Bendición de Dios

Con su grupo, Marcelo Véliz no solamente interpreta las canciones de "42 años de magia y de guarachas" sino también hace un repaso de su amplio repertorio. "Estoy muy contento de representar a Santiago del Estero con mi música, aportando culturalmente con mi guaracha, con mi cumbia y con todo el buen show que tiene mi grupo", reconoció. "Estoy muy contento porque hay, nuevamente, una levantada para todos los artistas de música popular, pero en especial para mi grupo con el que lo hemos venido remando en tiempos de la pandemia del coronavirus. En Capital Federal estamos siendo muy, pero muy exitosos. Es una bendición de Dios", puntualizó.

"Creo que estamos cosechando la buena siembra de una trayectoria de 42 años. Hemos sembrado en tierra fértil y estamos recogiendo los frutos. Por eso digo que cuarenta y dos años son muchos, pero no los suficientes", indicó.