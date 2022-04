Emilia Fox, una espía que se convirtió en detective

17/04/2022 - 20:38 Pura Vida

Una espía británica desilusionada se convierte en detective en el hermoso corazón de Italia. Ella es Sylvia Fox, papel interpretado por la actriz Emilia Fox en "Signora Volpe", la serie dramática de detectives que llegará a la plataforma de streaming Acorn TV el 5 de mayo. En una entrevista, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, Emilia se refirió a este desafío de ponerse en la piel de la espía británica Sylvia Fox.





-Háblanos de tu personaje, Sylvia.

Diría que es una mujer en una encrucijada en su vida. Ha estado totalmente centrada en su trabajo en el MI6. Le apasiona el trabajo y la gente con la que trabaja sobre el terreno, lo que va en detrimento de sus relaciones con su familia y su exmarido, Adam, con el que sigue trabajando en el MI6 y con el que todavía se acuesta, lo que le complica la vida. Por eso es tan importante que llegue a la boda de su sobrina en Italia, donde vive su hermana. Se ha perdido muchas ocasiones familiares. Tiene dudas sobre la posibilidad de ver a su familia y lo que eso supondrá. Pero también quiere ir por su sobrina Alice, con la que tiene una relación muy estrecha.





-¿Qué sucede cuando llega a Italia?

Cuando llega a Italia, encuentra todo el calor de la vida familiar y lo ve entre su hermana, el marido de su hermana y su sobrina Alice. Destaca la insatisfacción que tiene en su propia vida y que el trabajo ya no le da lo que necesita. Su trabajo era muy activo y ahora está detrás de un escritorio y, además, vive con estas relaciones rotas tanto con su hermana como con su ex marido. Aquí es donde creo que nos encontramos con Sylvia, está en esta encrucijada. ¿Qué hace? ¿Debe volver a su vida en Londres y al MI6, o debe quedarse en Italia con el calor y la familia e intentar curarse a sí misma y a su vida familiar?





-Si pudieras empezar algo nuevo, ¿qué sería? Una carrera, un hobby o una actividad.

Creo que haría lo que decide hacer Sylvia, que es reconstruir una vida en el campo. Me encanta la jardinería, así que me gustaría tener más conocimientos sobre la plantación de jardines. Si pudiera tener un pequeño negocio, me encantaría ser florista. He navegado mucho por aquí. Me gustaría hablar mejor el italiano y cocinar mejor la comida italiana.





-Sylvia vuelve a Italia. ¿Cómo te imaginas tu propia jubilación?

No he pensado en ello, ¡quizá tanto como debería! Quizá una existencia muy sencilla. He tenido una vida increíble, viajando con el trabajo, pero hay muchos lugares en el mundo que aún no he visitado. Leería muchos de los libros que están en mi mesilla de noche, y vería mucha televisión a la que aún no he llegado. Estudiaría más el italiano, ya que me ha inspirado el tiempo que he pasado aquí.





-¿Qué haces para encontrar la paz y la tranquilidad?

Encuentro la paz y la tranquilidad fuera de casa. Creo que probablemente sea por mi educación en el campo. No teníamos televisión, así que nos entreteníamos en el jardín, por lo que siempre he encontrado paz y tranquilidad y el procesamiento catártico del pensamiento en el jardín o caminando o estando junto al mar, y definitivamente estando con mi familia.





-¿Serías una buena espía?

Me gustaría pensar que sería un gran espía. Seguramente la actuación debe ser parte de un buen espía. Pero nunca me ha gustado jugar al escondite, siempre me ha dado miedo que me busquen, o incluso tener que buscar, por si alguien me daba un susto, y no se me da bien mentir, no me gusta nada. Debería tener las cualidades para ser un buen espía, pero no estoy seguro de hacerlo en la vida real.





-Este parece ser un papel bastante físico. ¿Qué hiciste para prepararte?

Estaba en un buen régimen de fitness antes de venir aquí y me sentía muy animada y preparada para hacer mucha acción, pero tuve que someterme a una operación que significó que no podía hacer tanto, hasta que llegué aquí y retomé mi rutina. Al prepararme para el papel de Sylvia, recibí entrenamiento en movimiento y en el manejo de armas de fuego, así como una brillante instrucción en el trabajo de espionaje. Eso fue realmente útil para entrar en la mentalidad de alguien que hace este tipo de trabajo y también para pensar en cómo se encuentra en diferentes entornos, cómo se mueve físicamente y cómo se coloca en las habitaciones.





-¿Alguna comida favorita durante tu estadía en Italia?

Probablemente he tenido demasiadas comidas favoritas. La berenjena a la parmesana es mi favorita, así que creo que la he probado todas las semanas. Hemos estado probando el tiramisú y a veces hemos comido tiramisú dos o tres veces al día.





-¿Alguna recomendación para los visitantes de Italia?

Roma es un lugar extraordinario para haber vivido durante tres meses. El lago de Bracciano, donde hemos rodado, es impresionante y muchas de nuestras localizaciones estaban en los alrededores. Nadar en el lago ha sido tan glorioso, que lo hemos hecho casi todos los fines de semana.









MISTERIOS E INTRIGAS EN “SIGNORA VOLPE”

Problemas que aparecen y que Sylvia Fox debe resolver rápido

La espía británica Sylvia Fox se encuentra en Italia para asistir a la boda de su sobrina cuando el novio desaparece dejando un cadáver. Sylvia resuelve el misterio y se enamora de Italia y de una vieja casa en ruinas situada en una ladera. Pero los problemas tienen la costumbre de buscar a Sylvia y ésta se encuentra con que cada semana se enfrenta a un nuevo misterio.