“1956”, serie con otro santiagueño

18/04/2022 - 21:49 Pura Vida

-Terminaste de grabar la serie "1956". ¿De qué trata y cuál es el rol que desempeñas?

Es una historia muy importante. Es una historia de época. Todo es un aprendizaje. Afortunadamente me van tocando trabajos distintos que me plantean nuevos desafíos y que voy tomándolos y tratando de lograr el objetivo, de mejorar cada vez más. En la serie "1956" también me ha tocado compañeros artistas de una gran trayectoria y muy generosos al momento del trabajo. La gran alegría que tuve en "1956" fue descubrir que también había otro colega santiagueño trabajando. Se trata de Pablo Ríos, de Ojo de Agua (Ríos debutó en el cine en el filme nacional "Vigilia", que se rodó en Ojo de Agua).





-¿Qué viene después de "1956"?

Por cábala no quiero anunciar, por temor a que no se cumplan. Con todo lo logrado estoy muy feliz con este camino recorrido. No fue fácil.