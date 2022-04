José María Listorti se aleja de Marcelo Tinelli

19/04/2022 - 20:52 Pura Vida

Se podría decir que su carrera en el mundo del espectáculo nació de la mano de Marcelo Tinelli a través de su participación en el viejo VideoMatch. Pero de a poco José María Listorti fue construyendo su propio perfil artístico, y la pandemia lo ayudó a potenciar su costado histriónico lejos de la productora del "Cabezón".

Aunque todo este tiempo siguió conduciendo el programa de entretenimiento "Súper Súper", por la pantalla de Canal 9, producido por "Laflia", y lo seguirá haciendo hasta junio venidero, cuando el ciclo sea levantado a raíz de la demanda que interpuso Eduardo Metzger por la copia del formato, Listorti ya acordó su nuevo destino, lejos de Marcelo Tinelli, según lo señaló la periodista Laura Ubfal.

El tema es que José María habría tomado la decisión sin hablar claramente ni con Marcelo, ni con el "Chato" Prada y Federico Hoppe sobre su deseo de dar un paso al costado, lo cual creó ciertas rispideces en la relación laboral que mantenía con la productora. No obstante, el humorista contó que ya pudo conversar con Tinelli y que todo quedó "bien".

"Hace tiempo que venía diciendo que ya no quería hacer el programa y que repensaba su futuro, pero la realidad es que en esta semana recién se iba a sentar a hablar con los productores generales de 'Laflia' cuando ya está todo arreglado para su continuidad en el canal (9), sin ellos, con todo derecho", remarcó Ubfal en su portal.

Las autoridades de Canal 9 ya tendrían otro formato pensado para Listorti, con quien tienen la mejor relación. Además, la pantalla tiene entre manos otro ambicioso formato para renovar las tardes y mantenerse firme en el tercer puesto de los elegidos de la audiencia en la TV abierta.

Antes de hablar con Marcelo, Listorti había dicho sobre los motivos que lo llevan a separarse de "Laflia": "No sé... Es algo que se siente, no sé cómo explicarlo. Son muchos años. A lo mejor también quiero parar un poco. Todo el fin de semana lo estuve hablando con Moni (González, su pareja) de parar un poco. Hace mucho que hago televisión ininterrumpidamente. A lo mejor en vez de descansar yo, la gente necesita un descanso de mí. Me parece, son muchos años".

Y remarcó: "Es una decisión que me costó muchísimo. Imaginate que empecé en el años '93 con Marcelo. Son muchos años".