Lali invitó a uno de sus shows a una nena, víctima de bullying

19/04/2022 - 21:03 Pura Vida

Conmovida por el caso de Agustina, una nena de 6 años, a quien su tía Mariela Paz, la grabó llorando a la vuelta del colegio por las burlas de las que es víctima, y luego viralizó esos desgarradores videos a través de las redes sociales, Lali Espósito le dejó un cariñoso mensaje y una invitación, en la misma plataforma.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga”, comenzó diciendo Lali desde España, donde está grabando una nueva temporada de “Sky Rojo”. Y sumó: “Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total”.

“Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a unos de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Quiero que vengas a pasarla bomba como te mereces”, le dijo la actriz dejando la invitación a la niña con el fin de levantarle el ánimo y darle energía.

De acuerdo con los videos publicados por su tía, la niña no quiere ir más a esa escuela de Valle de Uco, de Mendoza porque sus compañeros le dicen “gorda chancha”.

La publicación llegó a los más de mil comentarios y fue compartida más de 26.000 veces.