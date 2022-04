Castro quiere más ficciones locales

19/04/2022 - 21:06 Pura Vida

“Estoy grande, así que disfruto de haber hecho un gran producto, de laburar con grandes actores y haber tenido un buen libro”. Así se refirió Luciano Castro a la experiencia de grabar la telenovela “El primero de nosotros”, que ocupa el prime time de Telefé, y que va sumando buenas repercusiones entre el público, a medida que cada capítulo sale a la luz.

Además, en charla con Pablo Montagna reveló: “Ahora disfruto más lo que hago, antes estaba más pendiente de como media”. “Grabamos en pandemia y cuando Benjamín Vicuña dio positivo nos aislamos todos y tuvimos cuatro partes de 25 días”, contó.

Y agregó: “Se generó un clima surrealista fuera del set”. Pero más allá del éxito que protagoniza, Castro reveló la frustración que le genera no ver más ficciones argentinas en la tele. “No me gusta que no haya ficciones. Cada canal debería tener mínimo dos o tres ficciones al aire”, dijo.

Y confesó que le hubiese gustado competir mano a mano con la ficción “La 1-5/18”, que protagonizó su amigo Gonzalo Heredia, en la pantalla de eltrece.

Sin embargo, el arribo de “El primero de nosotros” se dio cuando la tira producida por Adrián Suar había llegado a su fin. Este año la popularidad de Castro creció no solo en el plano laboral sino también personal, a raíz de la buena relación que mantiene con su ex Sabrina Rojas, y la actual pareja de ella, el “Tucu” López.