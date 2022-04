Adiós a la villana que todos amaban odiar

20/04/2022 - 21:42 Pura Vida

Hilda Bernard, reconocida actriz de extensísima trayectoria en cine, teatro, televisión y radio, y que quedó en la memoria más reciente por sus papeles de villana en telenovelas, falleció a los 101 años. Así lo comunicó la Asociación Argentina de Actores, de la que Bernard era la afiliada viva más antigua, registrada en 1942.

Alejada de la actividad hace algunos años, la mujer nacida el 29 de octubre de 1920 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, tuvo una siempre elogiada labor en todos los medios en los que una intérprete podía expresarse.

De padre inglés y madre austríaca, en su adolescencia, viviendo ya en Buenos Aires, se plantó frente a sus padres y les dijo que quería estudiar teatro. "Mis padres eran europeos y tenían una mentalidad abierta. Me dejaron abandonar el colegio y entrar al Conservatorio con una condición. Me dijeron que si no tenía aptitudes, tenía que dejarlo", recordó una vez, según lo reflejó La Nación. La vocación se impuso y siempre contó con orgullo que, recién egresada del Conservatorio Juvenil de Arte Escénico, ganó un concurso para un papel de "dama joven" en una obra montada en el Teatro Cervantes.

"No actúo para vivir, vivo para actuar. Lo mío fue amor a primera vista con la actuación. Desde siempre supe que las artes escénicas eran parte de mí, quizás desde antes que nací", supo decirle a EL LIBERAL durante una de las temporadas de teatro que hizo en Mar del Plata

Su trayectoria teatral incluye títulos como "Martín Fierro", "Mataron a un taxista", "Felices fiestas, león", "Cuando el tiempo está después", "Concierto de aniversario", "El último encuentro", "Póstumos". También se desempeñó en numerosos ciclos de radioteatro de Radio El Mundo y Radio Splendid, junto a Oscar Casco, Nené Cascallar, Eduardo Rudy, entre más.

Bernard llegó a la televisión en 1959 y junto a uno de sus galanes radiofónicos, Fernando Siro, protagonizó el primer éxito de Alberto Migré, "Esos que dicen amarse", que pasó del dial a la pantalla chica. Después volvió a trabajar con Migré en "Mujeres en presidio".

A esos títulos se sumaron "Chiquititas", "Alta Comedia", "Muchacha italiana viene a casarse", "Antonella", "El amor tiene cara de mujer", "Rosa... de lejos", "Floricienta", "Rebelde Way", "Se dice amor", "La extraña dama", "Cosecharás tu siembra", "Celeste", "Pobre Clara"; donde supo cultivar roles de villana que marcaron una época.

En cine, trabajó en "Mala gente", "Cuerpos perdidos", "Vení conmigo", "Autocine mon amour", "El reclamo", "Cama adentro", "Rebelde Way", "La sombra de Jennifer", entre otros.

En 2014, Hilda Bernard sufrió un ACV, del cual logró reponerse, pero las secuelas le impidieron continuar con su carrera artística.

En 2015, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina le dio un Martín Fierro a la Trayectoria. "Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas", dijo en aquella ocasión. Y agregó: "Me afectó toda la parte izquierda del cuerpo. La cara, el brazo y la pierna. Tengo que estar tranquila y caminar poco"

En octubre de 2020, contrajo coronavirus y también logró salir adelante porque sus ganas de vivir y su vitalidad, fueron sus otros sellos.

Si bien Hilda había puesto su talento al servicio de numerosas telenovelas, el reconocimiento popular y masivo les llegó a los 73 años, al interpretar a la "villana" de Chiquititas, la novela infantil que produjo Cris Morena, donde interpretó entre 1995 y 1997 a Carmen Morán, la estricta celadora del hogar Rincón de Luz.