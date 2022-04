Beto Orlando trae su voz a la tierra de sus dos nietos

20/04/2022 - 22:18 Pura Vida

Beto Orlando lleva 50 años entrelazando almas con sus canciones románticas. Pero su carrera no solo le ha regalado éxitos y aplausos sino un lazo muy estrecho con Santiago del Estero, la provincia en la que su hijo Sebastián, quien además de ser médico comparte con él su pasión por la música, conoció a la madre de sus dos nietos. "Es algo muy lindo el balance que hago de mi carrera", señaló el exintegrante de Los 4 Soles a EL LIBERAL, en un adelanto de lo que será su presentación el próximo sábado 23, a las 22, horas en el teatro 25 de Mayo, junto a su colega Fernando de Madariaga.

¿Se considera un romántico de siempre?

Siempre me sentí un romántico. Amo la música romántica, es lo que más me gusta cantar y gracias a Dios me dio sus frutos. Hace 50 años que lo estoy haciendo y siento que sigo cantando con las mismas ganas de cuando comencé, eso que soy una persona mayor. Además, me encanta el cariño que recibo de la gente, especialmente la del público de Santiago del Estero. Amo esa tierra y cada vez que voy a cantar allá me reciben como si fuera la primera vez que lo hago.

Su música no solo nutrió su vida, sino que se expandió como herencia en su hijo.

Mi hijo Sebastián es médico y también se dedica a cantar. Muchas veces va a cantar conmigo. Es más estuvo viviendo en Santiago del Estero cuando se recibió de médico, iba a hacer la residencia allá, pero después se vino a La Plata. Lo lindo es que me regaló dos nietos de sangre santiagueña. Si hago un recorrido por mi carrera, el balance de este medio siglo es muy positivo.

Su romanticismo ha sido aplaudido por colegas de otros género como "El Chaqueño" Palavecino, con quien compartió un tema, en el escenario.

Yo comencé, hace muchos años, cantando folclore. Era un aficionado como tantos imitadores de los artistas originales norteños, caso Los Manseros Santiagueños, o Los Cantores de Salavina, gente linda de Santiago que tenía canciones hermosas, y yo trataba de imitarlos desde acá, igual que a los cantores de Salta, adonde estaré el domingo. Cantar con El Chaqueño me resultó una cosa hermosa porque además fue él, con Jorge Rojas, que me invitaron a hacerlo. Me preguntaron si quería compartir una canción con ellos, y fue una emoción muy grande. Por otra parte, agradezco siempre al "Chaqueño" el hecho de que me destaque entre tanta gente cada vez que lo voy a ver en un show.

¿Cuál es el desafío de la música romántica frente al género urbano?

Creo que el romanticismo no va a pasar nunca, no va a dejar de existir, ya sea en el folclore, en el tango. Siempre hay una palabra de amor y el amor está en todos lados. Aparte si las cosas no las hacés con amor, mejor no las hagas. Y si tienes una mujer a la par, más vale, respetarla, amarla. Hay que ponerle amor a todo.