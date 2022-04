Bassani: "La búsqueda de la verdad cuesta"

21/04/2022 - 21:38 Pura Vida

El actor argentino Gustavo Bassani se pone al hombro un personaje relevante, demandante y central en la historia de "Iosi: el espía arrepentido". Bassani es Iossi o José Peres. En un zoom con EL LIBERAL, acompañado por Natalia Oreiro, habló de su trabajo en esta producción de Oficina Burman.

¿Qué enseñanzas le dejó Iosi o José Peres a Gustavo Bassani?

No sé si la enseñanza que me dejó a mí, pero la enseñanza que puede llegar a dejarnos a todos es que la búsqueda de la verdad cuesta, más en este país. Pero que está bueno que vayamos por ella, que está bueno que empecemos a preguntarnos, que está bueno que sea una serie que se estrene por Prime Video en 240 países, que está bueno que hay 240 posibilidades de países que pueden mirar para acá y decir, primero, que en la Argentina se hace ficción de calidad, de muy buena calidad, y en Latinoamérica también, y después de que metan un poquito de presión en el sentido de que cómo puede ser que esto sucedió y está impune todavía, cómo puede ser que no se investigó o lo mal que se investigó. La enseñanza que me deja es esa búsqueda.

¿Qué encontraste en Iosi y cómo defines su rol?

Mi personaje es José Peres, es un chico de Entre Ríos que se mete en la Escuela de Inteligencia y con un fuerte sentimiento antisemita. Lo empiezan a manipular y lo infiltran, como misión, en la comunidad judía para que desarticule el Plan Andinia que es la inminente invasión, por parte del Estado de Israel, y la toma de la Patagonia y la fundación del nuevo Estado, un mito antisemita que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, él se infiltra dentro de la comunidad tratando de buscar toda la información posible para evitar que eso suceda. Cuando empieza a investigar se va dando cuenta que no era más que un mito y no encuentra absolutamente nada, pero si lo que empieza a encontrar es una especie de hilo invisible que tiene que ver con el tráfico ilegal de armas que termina con la voladura de la Embajada de Israel y, tal vez, con la Amia. Esta información que él sube, sin saber que después puede llegar a haber sido utilizada (para los atentados), como movimientos de seguridad, entradas y salidas, lugares donde están puestas las cámaras, horarios y demás. Él se empieza a dar cuenta que está siendo utilizado, que el Plan Andinia no es más que un mito antisemita y a la vez se empieza a encontrar con que él es más Iosi que José. Iosi es el personaje que él interpreta para estar adentro de la comunidad judía, este judío nuevo que aparece y que quiere ser parte de la comunidad. Él empieza a darse cuenta que quiere ser más Iosi que José porque tiene más cosas en común con Iosi que con José, que los amigos de Iosi son sus amigos, que los amores de Iosi son sus amores de verdad. Entonces, este camino que él hace de dejar de ser quien era y convertirse en la persona que él quiere ser, este camino de descubrimiento, de búsqueda de identidad termina en una búsqueda de redención, de proteger a su familia y a él porque termina metido en el medio de esa mafia que, bueno, está detrás de los atentados.

"No pudiste evitar que un judío se quedara con tu vieja, ahora vas a poder evitar que se quede con tu patria", le dice un superior a Iosi tras ser reclutado. ¿Consideras que eso hizo que aceptes esa misión de infiltrarse?

Yo creo que sí porque él es un chico que tiene un fuerte sentimiento antisemita porque es un chico que está roto, cuando la gente lo vea se va a dar cuenta por qué. Es una persona que está rota por dentro. Hay algo que se fracturó con un suceso de su vida y eso es lo que utilizan para manipularlo y esa manipulación hace que él sienta ese fuerte deseo de meterse en esta misión patriótica de salvar a su Nación de un enemigo externo. Lo vemos mucho en el mundo a eso. Si no hay un enemigo externo hay un enemigo interno que siempre sirve para justificar algo. En el caso de Iosi, si, lo utilizan; de hecho, el personaje de Claudia es la manipuladora de Iosi porque todo el tiempo le va metiendo fichas e ideas en la cabeza para que él vaya recolectando y él le va diciendo "che, esto del Plan Andinia no me cierra, encontré esto…" y ella dice "No, no, esto lo manejo yo pero vos ocúpate de esto, seguí con el plan, no es un mito". Hay algo que constantemente alimentan en él para que él siga en esa búsqueda. Y es gente que se maneja en las sombras. Entonces, ¿cómo haces para ver en la sombra? Es muy difícil.

"Hay todavía mucho por investigar, claramente hay mucho que juzgar y culpables que encontrar"

"Iosi: el espía arrepentido", basada en el libro "Iosi: el espía arrepentido" de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, aborda la trama de un espía de las fuerzas de seguridad infiltrado en un grupo en el mismo tiempo y espacio en el que sucedieron dos atentados contra esa comunidad.

¿Qué enseñanzas le dejó Claudia a Natalia Oreiro?

Conocer más la historia desde adentro, desde nuestro punto de vista. Hay todavía mucho por investigar, claramente hay mucho que juzgar y culpables que encontrar. Creo que va a poner sobre la mesa (la serie) una herida que continúa abierta y un debate también porque no va a dejar de ser polémica la serie por meterse con temas muy dolorosos en nuestra historia y con gente muy poderosa.