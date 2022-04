Burman, el espía y los atentados en Argentina

23/04/2022 - 20:08 Pura Vida

Daniel Burman, director de "Iosi: el espía arrepentido", serie que Amazon estrenará el próximo viernes 29 en 240 país, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL reveló aspectos de esta producción nacional.





-¿Qué le atrajo de la historia de "Iosi: el espía arrepentido" para convertirla en serie?

Cuando encontré el libro hace seis años, cuando fue publicado, me pareció que había un personaje fascinante por el recorrido de un hombre que arranca con una mirada totalmente antisemita del mundo y reaccionaria y se mete a espiar una comunidad que detesta y en el camino tiene un aprendizaje y una transformación y un camino de redención muy improbable de encontrar en alguien que arranca desde ese posicionamiento. Es una historia real de un período muy interesante, que son los primeros años de la democracia argentina. También una materia prima para un thriller de espías, que es algo que a mí me gusta muchísimo y que en la Argentina era muy difícil de concebir. Tanto el personaje como la historia como todos los elementos geopolíticos que atraviesan la historia, todos juntos eran como un cóctel perfecto para abrazar esta historia real y llevarla a la ficción.





-En el comienzo, Iosi revela: "Están involucrado gobiernos, servicios de inteligencia locales y del exterior, organismos terroristas, banqueros y exmilitares". A partir de esto, le pregunto: ¿"Iosi: el espía arrepentido" denuncia, enuncia, sentencia?

hay una denuncia, de alguna manera, a una compleja conspiración que está vinculada con el tráfico de armas en la cual Argentina fue un escenario, fue un pívot de estos negocios ilegales que las potencias no podían hacerlo a la luz del día y venían acá a hacerlo en el patio trasero y eso es cierto y está comprobado y no es nada que no se sepa, de alguna manera. Tampoco denuncia, pero lo que se cuenta en la serie es cómo toda esta conspiración al servicio del tráfico de armas, de alguna manera, está atravesada por los ataques terroristas más sangrientos que tuvo nuestro país y con un montón de hechos geopolíticos que tuvieron rebote en hechos más locales. Como nos convertimos en un escenario violento, lamentablemente, a consecuencia de otras batallas que, geopolíticamente, parecían ajenas, pero que terminaron afectando a nuestro país. Es un retrato muy complejo de veinte años de Argentina atravesados por esta conspiración que no sé si denuncia la serie, porque no es una serie de denuncia, sino que cuenta y que, de alguna manera, revela.





El gran personaje de Alejandro Awada

-Saúl Menahem, personaje que interpreta magistralmente Alejandro Awada, va a dar que hablar. ¿Lo hará a partir de lo que va revelándose a través de su forma de ser?

Creo que tiene razón. Va a dar mucho que hablar Saúl Menahem. Sin lugar a dudas es un personaje muy polémico, muy complejo y como usted dice interpretado de una manera magistral y extraordinaria por Alejandro Awada. Es un personaje realmente muy impresionante en la serie que lleva a lugares totalmente impredecibles y que, seguramente, va a tener repercusión en la audiencia por varios motivos que no puedo adelantar hasta no ver la serie, pero sí es un personaje que va a dar que hablar.





-¿"Iosi: el espía arrepentido" es el puntapié inicial para revelar cosas de la historia argentina a través del género del espionaje?

Me encanta este género. Tras haber sido espiados durante tantos años en este país cómo no vamos a tenerlo. Tenemos comedia y nos reímos de nosotros mismos, cómo no vamos a contar las historias de espías que tenemos en este maravilloso país. Nos merecemos el género.