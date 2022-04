23/04/2022 - 20:13 Pura Vida

-¿Cómo cree usted que va a tomar a la historia de Iosi la comunidad judía argentina y los sectores involucrados en los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia?

Yo creo que la comunidad está siempre abierta. Para mí, lo importante de la serie es que nos hace reflexionar y recordar que sigue impune. La visión de la serie va más allá de cualquier sutileza respecto a todo. Recordar esa tragedia que atravesamos los argentinos no los judíos, que fue el atentado, sigue impune y seguimos así como si nada.





-¿El Once (barrio de Buenos Aires) es para Daniel Burman lo que Manhattan es para Woody Allen?

No sé si para tanto. El Once para mí representa personalmente mi infancia perdida. Tiene esa belleza. Cada vez que voy allí, el Once que yo veo no existe. Es el escenario que tiene que ver con las primeras preguntas, cierta utopía, la primera infancia. Es ese espacio de los primeros sueños y donde, en mi caso, veía reflejada a una comunidad que no sé si hoy existe o no, pero prefiero pensar que sí, que ese Once de la infancia todavía está ahí.