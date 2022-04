23/04/2022 - 20:14 Pura Vida

-¿En ese camino de redención que inicia Iosi va a echar luz sobre lo sucedido con los atentados?

Absolutamente no. La serie no se propone como una serie que revele o que eche luz sobre los atentados sangrientos que hubo en la Argentina, porque eso lo tiene que hacer la Justicia y lo tiene que apoyar la política. No es misión de la serie. No elabora teorías respecto de los atentados ni hace acusaciones. Los atentados son partes y atraviesan la historia de la serie que no es lo mismo. La serie no promete develar nada que no se sepa, sino contar una conspiración compleja en el cual los atentados atravesaron como hechos sanguinarios y extraordinarios esta historia y esta línea de tiempo. Somos muy cuidadosos en no prometer ni comprometer una verdad que aún no tenemos.